دوچرخه سواران ورامینی ۶۰۰ کیلومتر را رکاب زدند

به گزارش خبرنگار مهر، دوچرخه سواران ورامینی همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر و جشن پیروزی انقلاب، بیش از ۶۰۰ کیلومتر را رکاب زده و در منطقه شلمچه با آرمان های شهدای انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

امیر قاجار رییس هیئت دوچرخه سواری شهرستان ورامین در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که امروز ظرفیت های خوبی در ورزش دوچرخه سواری وجود دارد، اظهار داشت: دوچرخه سواری از رشته های مفرح محسوب می شود.

وی افزود: امروز ورزشکاران خوب و توانمندی در شهرستان ورامین در رشته دوچرخه سواری مشغول به فعالیت هستند که می توان به آینده آنان امیدوار بود.

قاجار ادامه داد: دوچرخه سواران همواره در بزرگداشت مناسبت های ملی و انقلابی پیشگام بوده اند و برنامه های متعددی را انجام دادند.

رییس هیئت دوچرخه سواری شهرستان ورامین گفت: به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر نیز دوچرخه سواران ورامینی به رسالت خود عمل کردند و مسیر ۶۰۰ کیلومتری تا شلمچه را رکاب زده و با آرمان های بلند معمار کبیر انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

وی بیان داشت: تعمیق فرهنگ ایثار و شهادت و ضرورت حفظ و پاسداری ارزش های انقلاب اسلامی از جمله اهداف حرکت دوچرخه سواران ورامینی بود.