پروفسور چارلز تالیافرو عضو انجمن فیلسوفان آمریکا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دستور اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در خصوص منع ورود اتباع ۷ کشور اسلامی به آمریکا گفت: احساس من این است که ترامپ اکنون در حال دست و پنجه نرم کردن با موارد نوظهور است.

وی افزود: در همه پروژه ها جامعه فیلسوفان آمریکایی این گفته را اعلام کرده است – هر چند بی اثر هم باشد- اما حداقل به صراحت حرف خود را گفته است.

استاد پیشین دانشگاه آکسفورد گفت: حضور آمریکا در تبادل سراسری ایده ها بستگی به جنبش دانشجویان و دانشمندان موسسات آموزش عالی، کنفرانس های آکادمیک و دیگر مراکز مطالعاتی، تحقیقاتی، و علمی، دارد.

تالیافرو تصریح کرد: فرمان اجرایی ای که در ۲۷ ژانویه صادر شد و از ورود مهاجران و شهروندان ۷ کشور جلوگیری می کند که عمدتا کشورهای مسلمان هستند و از سفر مهاجران آمریکایی به خارج از مرزها جلوگیری می کند، کار فیلسوفان و دانشمندان را در همه رشته ها در سرتاسر دنیا مختل می کند و مانع از این می شود که دانشجویان، دانش آموزان، معلمان و محققان در یادگیری و انجام حرفه خود، مشغول شوند.

وی در خصوص تأثیر این اقدام ترامپ بر انجمن فیلسوفان آمریکا نیز گفت: ماموریت انجمن فیلسوفان آمریکا این است که بحث آزاد و تبادل آزاد عقاید را، پرورش بدهند و اساس کار ما احترام به افراد مختلف با هر دین، فرهنگ، و اعتقادی است. این فرمان بر خلاف این ارزش هاست، ارزش هایی که خود ایالات متحده آن ها را پایه گذاری کرده است.

وی در ادامه یادآور شد: انجمن فیلسوفان آمریکا اکنون در حال بررسی این است که این فرمان اجرایی چه تاثیری بر اعضای ما و شرکت کنندگان در نشست های آتی ما خواهد گذاشت.

تالیافرو تصریح کرد: ما در پی این هستیم که آن دسته از افرادی را که تحت تاثیر این فرمان قرار گرفته اند را در کنفرانس ها و نشست هایمان شرکت دهیم و تا حد ممکن این کار را عملی کنیم و آن فیلسوفانی را که زندگی و کار آن ها تحت تاثیر این فرمان آسیب دیده را مورد حمایت قرار دهیم.

عضو انجمن فیلسوفان آمریکا در پایان افزود: ما همراه با انجمن ها، دانشکده ها، دانشگاه ها، و دیگران در سرتاسر دنیا، خواستار آنیم که رئیس جمهور و کنگره این فرمان را برگردانند و تعصب دینی به هر شکل را محکوم کنند.

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«چارلز تالیافرو» استاد دانشگاه‌های آکسفورد، کلمبیا، پرینستون و نتردام آمریکا بوده و در حال حاضر استاد فلسفه کالج سنت اولاف در مینه‌سوتای آمریکاست. راهنمای آکسفورد درباره الهیات، راهنمایی مقدماتی بر زیبایی‌شناسی، تصویر در ذهن، فرهنگ فلسفه دین، تاریخ مختصر روح، راهنمای راتلج درباره خداشناسی و راهنمای مقدماتی فلسفه دین از جمله آثار وی به شمار می‌روند. او از فیلسوفان برجسته در عصر حاضر به شمار می‌آید و در این حوزه صاحب آثار ارزشمندی است. وی دانش‌آموخته دانشگاه براون و هاروارد بوده و عضو انجمن فیلسوفان آمریکا است.