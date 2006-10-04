توسل به زور راه حل اختلافات سياسي نيست / مقاومت به عهد و پيمان خود با ملت لبنان پايبند است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازروزنامه لبناني السفير،‌ محمد فنيش وزير آب و انرژي لبنان درمراسم افطاري كه گروه حمايت از مقاومت در منطقه بازوريه برگزار كرده بود، تصريح كرد: اختلافات سياسي دراين كشور وجود دارد و راه حل آن نيز توسل به زور نيست، بلكه با تشكيل دولت وحدت ملي مي توان جلسات دائم براي گفتمان برگزار كرد.



وي تاكيد كرد: برنامه كاري ما تشكيل دولت وحدت ملي خواهد بود، زيرا تفاهم سياسي، از سوي دولت پس از برگزاري انتخابات پارلماني ناديده گرفته شد و حتي برخي نيز، بيانيه هيئت وزيران را منكر شدند .



وزير آب وانرژي لبنان تاكيد كرد : مقاومت به عهد و پيمان خود با ملت لبنان پايبند است وهرگز سلاح خود را بر زمين نخواهد گذاشت واز ايفاي نقش خود در مقابله با اشغالگران صهيونيست كناره گيري نخواهد كرد.



محمد فينش ياد آور شد: مادامي كه اشغالگران صهيونيست حتي يك وجب از خاكمان در كشتزارهاي شبعا و تپه هاي كفر شوبا را در اشغال خود دارند و نيزمادامي كه لبنان در معرض خطر است ما در جايگاه خود در مقاومت افراط نخواهيم كرد.



درهمين حال محمد رعد رئيس فراكسيون وفاداري مقاومت در مراسم افطاري كه هيئت حمايت از مقاومت اسلامي در صور ترتيب داده بود، گفت : سلاح مقاومت مانع تشكيل دولت عادلانه كه به وظايف خود دردفاع از صيانت و حقوق و منافع ملت لبنان در تمام مناطق انجام مي دهد، نخواهد شد.

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