۶۱ درصد جمعیت بخش مرکزی شهرستان رزن در روستاها سکونت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم لشگری بعداز ظهر چهارشنبه در دیدار دهیاران بخش مرکزی شهرستان رزن با امام جمعه رزن با بیان اینکه از ۴۲ روستا بخش مرکزی ۳۷ روستا دارای دهیاری است، افزود: بخش مرکزی شامل ۳۵ هزار و ۵۲۹ نفر جمعیت است و ۶۱ درصد جمعیت بخش مرکزی را روستاییان تشکیل داده اند.

وی اظهار داشت: عمده فعالیت دهیاران در راستای عمران و آبادانی روستاها و خدمت رسانی به مردم است.

بخشدار مرکزی رزن عنوان کرد: تعاونی دهیاران بخش عمده فعالیت های عمرانی و خدماتی روستاها را به صورت پیمانکاری انجام می دهد.

وی گفت: ۹ نفر به صورت مستقیم در تعاونی دهیاران اشتغال دارند.

لشگری ادامه داد: ۵۲۸ میلیون تومان در سال جاری برای جدول گذاری ۸ هزار و ۸۰۰ متر معبر و ۱۸۰ میلیون تومان نیز برای زیرسازی و مخلوط ریزی هزینه شده است.

وی یادآور شد: از پاییز سال گذشته تا به امروز معابر ۱۲ روستای بخش مرکزی رزن آسفالت ریزی شده است.

بخشدارمرکزی رزن گفت: افتتاح سردخانه کیمیا، تعمیر و بازسازی و راه اندازی مجدد استخر شهر رزن و بهره برداری از تصفیه خانه شهر رزن از مهمترین طرح های قابل افتتاح در ایام دهه فجر در بخش مرکزی این شهرستان است.

وی اظهار داشت: تعداد ۹ خانه عالم در بخش مرکزی رزن وجود دارد اما تنها در ۲ روستا عالم مقیم فعالیت دارد.