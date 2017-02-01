به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت خدمتگزاران ایثار و مقاومت در نامه‌ای به ظریف، وزارت امور خارجه، بعثه، سازمان حج و زیارت و بنیاد شهید و امور ایثارگران، با طرح هشت سوال خواستار شفاف‌سازی فاجعه منا در افکار عمومی شد.

در بخشی از این نامه آمده است:

جمعیت خدمتگزاران ایثار و مقاومت منطبق بر اهداف و سیاست‌های راهبردی خود از زمان وقوع فاجعه منا و مسجدالحرام فعالیت‌های گسترده‌ای را در این حوزه انجام داده است که یکی از اقدامات این جمعیت، ایجاد دبیرخانه دائمی پیگیری منویات مقام معظم رهبری در رابطه با فاجعه منا با حضور تشکل‌های ایثارگران و نمایندگانی از خانواده معظم شهدای مسجدالحرام و منا می باشد.

جوکار مدیر عامل جمعیت خدمتگزاران ایثار و مقاومت در همین باره اظهار داشت: با توجه به گذشت بیش از یک سال از این فاجعه و با در نظر گرفتن دستور مقام معظم رهبری (تشکیل کمیته حقیقت یاب) مبنی بر پیگیری جدی مسوولان به وظایف خود در قبال حادثه عظیم منا از آن مقام محترم درخواست شده است به هر صورت که صلاح می‌دانید نسبت به روشن شدن افکار عمومی و به خصوص خانواده معظم شهدا این فاجعه عظیم براساس سؤالات متداول پیوستی ذیل ارائه طریق بفرمائید.

وی یادآور شد: ما امیدواریم تلاش و پیگیری‌های عزتمندانه مسؤولان نظام مقدس جمهوری اسلامی باعث حفظ اقتدار و عزت امت شهیدپرور در سطح بین‌المللی و ملت‌های اسلامی گردد.

بخشی از سؤالات افکار عمومی نسبت به فاجعه منا به شرح زیر است:

۱-باتوجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با خانواده های معظم شهدای منا و تأکید بر ضرورت پیگیری جدی مسئولین (وزارت امور خارجه، بعثه، سازمان حج و زیارت و بنیادشهید و امور ایثارگران) و تشکیل کمیته حقیقت یاب و ضرورت مشورت کشورهای اسلامی در برگزاری مراسم حج، چه اقدامی برای تحقق منویات رهبری صورت گرفته است؟

۲-باتوجه به اینکه کشور عربستان علیرغم تمام ادعاهای تبلیغاتی تا به امروز حاضر به امضاء پروتکل حافظ منافع نشده است. آیا اعزام زائران بدون پشتوانه خدمات کنسولی مغایر با حفظ عزت و کرامت زائرین ج. ا.ا نیست؟

۳-فکر نمی‌کنید که آل‌سعود با دعوت از هیئت ایرانی به عنوان آخرین کشور مذاکره‌کننده و بدون فراهم کردن شرایط حضور زائران صرفأ به دنبال ایجاد موج تبلیغاتی سنگین و نهایتأ منزوی کردن جمهوری اسلامی ایران باشد؟ آیا برای این موضوع چاره‌اندیشی کرده‌اید؟

۴-فراموش نکنیم که حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری همواره نسبت به انجام برنامه‌های فرهنگی حج تأکید داشته‌اند. باتوجه به موضوع آل‌سعود در خصوص جلوگیری از برگزاری این مراسم آیا پذیرش شرایط عربستان به منزله تسلیم در مقابل خواسته‌های آل‌سعود نیست؟

۵-در شرایطی که آل‌سعود هر روز جنایتی جدید را در کشور بحران‌زده و مظلوم یمن و حمایت از داعش در کشورهای سوریه و عراق و همچنین حمایت از طالبان در افغانستان، مرتکب می‌شود چه تضمینی برای تأمین امنیت زائران در مقابل خوی انتقام‌جویی عربستان در نظر گرفته‌اید؟

۶-آیا در خصوص بندهای تبعیض‌آمیزی که سال گذشته مسؤولان سعودی بر آن اصرار داشته و حاضر به تغییر آن نشدند چاره‌اندیشی شده است؟ اعزام هیئت ایرانی بدون دریافت نظر صریح وزارت حج عربستان در خصوص این بندهای تبعیض آمیز، چه مشکلی را می‌تواند حل کند؟

۷-سال گذشته وزیر حج عربستان و دیگر مقامات سعودی متعهد به پرداخت دیه شهدای منا و حادثه جرثقیل شدند. آیا اعزام هیأت مذاکره‌کننده، بدون روشن شدن این مهم، ظلم آشکاری به خانواده‌های شهدای منا و مغایر با اصل حفظ عزت اسلامی نیست؟



۸-چرا باید در مقابل شرط‌ سعودی‌ها که توسط وزیر امور خارجه ناپخته آنها اعلام می‌شود، سکوت کرده و بعد هم متأسفانه توسط برخی از مسؤولان ارشد نظام اعلام می‌شود که ما نمی‌توانیم برای مذاکرات شرطی را بگذاریم!! آیا با این رویکرد می‌توان امیدوار به یک نتیجه عزتمند در این دور از مذاکرات حج بود؟