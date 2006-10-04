روحم روي تشك كشتي نبود / كادر فني حق دارد مرا به بازيهايي آسيايي دوحه نبرد

نايب قهرمان رقابت هاي كشتي آزاد بازي هاي المپيك 2004 آتن در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد عملكرد ضعيف و دور از انتظارش در رقابت هاي جهاني 2006 چين گفت: انگار روحم روي تشك مسابقات نبود، برخي مسايل و مشكلات روحي باعث شد تا به هيچ وجه نتوانم كشتي هاي خودم را بگيرم.

مصطفي جوكار مشكلات روحي اش را مربوط به مسائل شخصي خود دانست و گفت: در مسابقات جهاني چين حتي نتوانستم از 10 درصد توانايي هايم استفاده كنم، اسپرينوف قزاقستاني حريفي نبود كه بخواهد مرا اين طور شكست دهد.

نايب قهرمان وزن 60 كيلوگرم كشتي آزاد المپيك آتن درباره اولين تجربه جهاني اش در وزن 66 كيلوگرم گفت: مشكل خاصي در اين وزن ندارم و از لحاظ قدرت بدني هم چيزي از حريفان كم نداشتم.همانطور كه گفتم شكست من در چين نه دليل فني داشت و نه ربطي به وضعيت آمادگي جسماني ام داشت. مسئله فقط روحي - رواني بود.

جوكارنتيجه به دست آمده توسط ملي پوشان كشتي آزاد و فرنگي در رقابت هاي جهاني 2006 گوانگ جو را بسيار خوب ارزيابي كرد و گفت: امكانات مناسب و شرايط مطلوبي كه در اردوهاي تيم ملي مهيا شده بود به همراه تلاش خود كشتي گيران و كادر فني تيم ملي باعث شد تا در هر دو رشته كشتي آزاد و فرنگي نتيجه قابل قبولي به دست بيايد و كشتي آزاد ايران 4 سال بعد ازمدال طلاي حاجي زاده، باز به مدال طلا برسد.

كشتي گير تكنيكي وزن 66 كيلوگرم تيم ملي كشتي آزاد ايران در مورد احتمال حضور نداشتن خود در تركيب تيم اعزامي به بازيهاي آسيايي 2006 قطر گفت: قبول دارم در چين خوب كشتي نگرفتم و دور از انتظار ظاهر شدم. به همين دليل ممكن است كادر فني، كشتي گير ديگري را به بازيهاي آسيايي دوحه بفرستند. تابع نظر كميته فني و مربيان تيم ملي هستم و هر تصميمي گرفته شود مي پذيريم.