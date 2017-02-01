۱۰۰دانش آموز نخبه دامغانی به سفر زیارتی قم اعزام شدند

محسن امینیان در خلال اعزام دانش آموزان نخبه دامغان به سفر زیارتی قم در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جزئیات این سفر معنوی اظهار داشت: دیدار با مراجع عظام تقلید، زیارت بارگاه ملکوتی کریمه اهل بیت حضرت معصومه (س)، زیارت مسجد مقدس جمکران، بازدید از موسسات فرهنگی و برنامه های تفریحی ورزشی برای این سفر تدارک دیده شده است.

وی اضافه کرد: در دامغان یک هزار دانش آموز عضو اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزی هستند که در طول سال از برنامه های مختلف این اتحادیه استفاده می کنند.

مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان دامغان با اشاره به فرارسیدن دهه فجر اظهار داشت: این ایام الله فرصتی برای معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران است که باید در راستای قدردانی از لاله هایی که اکنون در خاک خفته اند بکوشیم تا از دستاوردهای انقلاب به خوبی صیانت و پاسداری شود.

امینیان در ادامه تصریح کرد: باید سطح بینش دانش آموزان را در بخش های بصیرتی، ایمان و تقوی افزایش دهیم و روحیه جهاد و شهادت را در آنان تقویت کنیم و معتقدیم هر چه دانش بصیرتی و روحیه جهاد در نسل جدید ارتقا پیدا کند به همان میزان از امنیت و آرامش بهره خواهیم برد.

وی افزود: بی شک نسل جدید، انقلاب و دوران جنگ را درک نکرده است و اکنون این وظیفه بردوش ما قرار دارد که حقایق دوران انقلاب را برای نسل چهارم بازگو کنیم تا آینده سازان فردا با آگاهی از دوران رشادت ها و دلیری های رزمندگان پاسدار ارزش ها و اهداف نظام و انقلاب باشند.