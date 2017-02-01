دهیاران با مدیریت صحیح منابع نیازهای روستاییان را رفع کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالعظیم مولازاده بعدازظهر چهارشنبه در دیدار با دهیاران بخش مرکزی رزن با بیان اینکه خدمت به مردم بالاتر از جهاد، نماز و روزه است، گفت: دهیاران باید فرصت خدمتگذاری به مردم را مغتنم شمارند و برای رضای الهی تلاش کنند و باری از دوش روستاییان بردارند.

وی اظهار داشت: دهیاران حلقه وصل بین مردم روستا، دستگاه های دولتی و مسئولین هستند.

امام جمعه رزن شناسایی و اولویت بندی نیازهای روستاها را یکی از مهمترین وظایف دهیاران برشمرد و یادآور شد: دهیاران باید با مدیریت صحیح منابع نسبت به رفع نیازهای روستاییان اهتمام داشته باشند.

وی بابیان اینکه دهیار باید دارای روحیه مطالبه گری باشد، اظهار داشت: دهیاران و شوراها از مهمترین ارکان نظام بوده و در پیشبرد امور بسیار تاثیر گذار هستند.

وی خاطرنشان کرد: دهیاران به شرطی که بتوانند از امکانات به خوبی و شایستگی استفاده کنند محور توسعه پایدار در روستاها خواهند بود.

حجت الاسلام عبدالعظیم مولازاده با بیان اینکه دهیاران نباید تمام توجه خود را معطوف به فعالیت های عمرانی کنند، عنوان کرد: دهیاران باید به مسائل اجتماعی، فعالیت های فرهنگی و مذهبی نیز توجه ویژه داشته باشند چرا که بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعی جامعه به دلیل کوتاهی های مسئولین در توجه به مسائل فرهنگی است.