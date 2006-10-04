تخلفات رانندگي در تهران 60 درصد كاهش يافت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران ، مهندس سيد جعفر تشكري هاشمي اظهار داشت: در حالي كه مردم ما با رعايت حق الناس براي نمونه از برداشتن حتي يك دانه برنج يا گندم از مغازه اي به منظور امتحان كردن آن پرهيز مي كنند در رانندگي حق فردي و حقوق جمعي ساير شهروندان را به راحتي زير پا مي گذاريم.

معاون شهردار تهران اضافه كرد: در حال حاضر مهم ترين مشكل ما درحوزه ترافيك شهري، مشكلات اجتماعي، فرهنگي، رفتاري، شخصيتي و ارتباطي است كه در اين رابطه رسانه هاي جمعي از اهميت و جايگاه ويژه اي برخوردارند.

وي با تاكيد بر اينكه متاسفانه پايمال كردن حقوق ديگران در برخي رانندگان نهادينه شده تصريح كرد: پارك دوبله و حتي سه رديف ، عبور از چراغ قرمز ، زدن بوق با صداهاي ناهنجار ، حركات مارپيچ و ويراژه هاي خطرناك ، از جمله اقدامات پر مخاطره اي است كه بعضي رانندگان با انجام آن قانون را نقض و حقوق ديگران را ناديده مي گيرند.

تشكري هاشمي از رعايت مقررات و قوانين راهنمايي و رانندگي به عنوان تكليف شهروندي نام برد وافزود: علاوه بر اين احترام به قانون به عنوان يك تكليف شرعي وظيفه اي كه همه ما موظف به انجام آن مي باشيم.

معاون شهردار تهران در پايان با اشاره به كاهش قابل توجه تخلفات رانندگي در دهه نخست ماه مبارك رمضان گفت: به بركت اين ماه عزيز اميدواريم در تمام ايام سال شاهد پايبندي شهروندان به رعايت قانون وحقوق ديگران باشيم.

بنابراين گزارش ، بر اساس مشاهدات دوربين هاي نظارت تصويري مستقر در مركز نظارت و كنترل ترافيك شهرداري تهران، در دهه نخست ماه مبارك رمضان تخلفات رانندگي در تهران در حدود 60 درصد كاهش يافته است.