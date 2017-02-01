فوت پدر و دختر بروجردی بر اثر گازگرفتگی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا دلیری ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر گاز گرفتگی دو نفر در بخش اشترینان بروجرد، بلافاصله ماموران انتظامی و امدادی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: با بررسی های صورت گرفته مشخص شد، مردی همراه دخترش در منزل در حال استراحت بوده اند که بر اثر گاز گرفتگی دچار خفگی شدند.

فرمانده انتظامی بروجرد یادآور شد: متاسفانه این مرد ۴۵ ساله و دختر ۱۵ ساله اش پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست دادند که کارشناسان علت فوت آنان را تنفس گاز مونوکسید کربن منتشرشده از وسایل گرمایشی عنوان کرده اند.

سرهنگ دلیری به شهروندان توصیه کرد که با توجه به افزایش سرما و کاهش دمای هوا در استفاده از وسایل گرمایشی نکات ایمنی را رعایت کنند.