روستاها در بحران و مدیر درمرخصی بی معناست/ مردم سالاری ادعا نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی‌مراد یوسفی امروز چهارشنبه در نشست تخصصی با اصحاب رسانه با محوریت گفتمان انقلاب اسلامی ضمن گرامیداشت یاد شهیدان و شهیدان امام(ره) و تبریک یوم الله دهه فجر گفت: نظام مقدس اسلامی در شرایطی شکل گرفت که حقیقتا کمتر کسی باورش بر این بود که این کار شدنی است چرا که در خارج از حوزه سرزمین های اسلامی بعد از عهد رنسانس تقریبا جوامع غربی به یقین رسیده بودند که دین توانایی اداره جامعه را ندارد.

وی افزود: در کشورهای مسلمان تقریبا یاس و نا امیدی حتی در داستان های واقعه صدر اسلام هم به صورت افسانه تبدیل شده بود، امید به وعده های قرآن بخاطر بی تدبیری مسئولین دست نشانده وضعیت مبهمی داشت و مسلمانان از وعده های قرآن هم نا امید شده بودند.

خداوند در دل دشمنان اسلام رعب و وحشت می اندازد

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه یادآور شد: مردم مسلمان می دیدند در زمان پیامبر وعده پیروزی داده شد و محقق شد اما امروز نمونه ای از آنها دیده نمی شود.

وی گفت: وقتی پیامبر به نیمه های راه تبلیغ رسیده بود، دستور رسید با یهودیان بجنگ و این در حالی بود که مقایسه دو جبهه بسیار جالب بود.

حجت الاسلام یوسفی افزود: یهودیان نیروهای آموزش دیده و ثروت و سرمایه داشتند، در حالی که مسلمانان شکم گرسنه و بدون آموزش بودند.

وی تصریح کرد: در این شرایط عده ای ایمان آورده بودند و کنار پیامبر ایستادند و عده ای دیگر با مقایسه دو گروه نمی توانستند باور کنند که مسلمانان پیروز خواهند شد بنابراین پیامبر را ترک کردند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه گفت: خداوند برای قانع کردن مسلمانان آیه ای با این مضمون نازل کرد که «ای پیامبر بگو امداد و نصرت الهی در راه است» و آن عبارت است از ترس و وحشتی که خدا از شما به دل دشمنان می اندازد و همینطور هم شد.

وی افزود: دشمن وقتی نیروهای پیامبر را می دید که به سوی قلعه های محکم آنها و نیروهای مسلح آنها حمله می برند به وحشت افتادند و شروع به خراب کردن قلعه های خود کردند تا مبادا به دست مسلمانان بیفتند.

حجت الاسلام یوسفی ادامه داد: تا قبل از انقلاب مردم می دیدند که یهودی ها کشورهای غربی را در کمتر از چند ساعت شکست دادند، پس نصرت الهی کجاست و این امر باعث شده بود تا نا امید شوند، غافل از اینکه نمی دانستند ایراد کار کجاست.

حلقه مفقوده ولایت علت شکست های اخیر کشورهای منطقه است

وی افزود: حلقه مفقوده ولایت نبود، که امداد و نصرت الهی وجود نداشت لذا اگر این حلقه ایجاد شود وعده های قرآن قطعی است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه، اگر ما به وظیفه مان عمل کنیم و ولایت در جامعه باشد، امداد الهی قطعی خواهد بود و نمونه آن در بحث لبنان بود که ارتش چهارم دنیا را زمین گیر کرد.

وی با اشاره به اوضاع کشورهای منطقه طی سال های اخیر گفت: وقتی که به کشورهای مختلف مثل افغانستان نگاه می کنیم سالهاست انسان کشته می شود، معلوم نیست کی پیروز و چه کسی شکست خورد و در واقع اشکال کار حلقه مفقوده ولایت در این کشورهاست.

حجت الاسلام یوسفی گفت: امام (ره) و نظام جمهوری اسلامی از این جهت که کشورهای مسلمان امیدی نداشتند و غرب هم بعد از عهد رنسانس تقریبا به این اطمینان رسیده بود که دین توانایی اداره جامعه را ندارد، شعار «نه شرقی و نه غربی جمهوری اسلامی» را مطرح کرد.

وی افزود: دشمنان اسلام گفتند که معلوم است این کار شدنی نیست، کشوری مثل ایران که هم مستعمره غربی ها و هم همسایه شرقی هاست و به طرز احمقانه ای با این تفکر کاری نکردند و این عنایت خداوند بود که اینگونه کور و کر شدند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه ادامه داد: آنها وقتی دیدند انقلاب پیروز شد، گفتند چکار کنیم؟ امام حکومت نه شرقی و نه غربی تشکیل داد و تا آن زمان در دنیا دو صف بیشتر وجود نداشت که یا صف شرقی ها یا صف غربی ها بود.

وی ادامه داد: هر کشوری عرض اندام می کرد باید در یک صف مشخص می شد و اولین بار در دنیا نظامی نه شرقی و نه غربی شکل گرفت، به همین خاطر شرق و غرب دست به دست هم دادند و کشوری هم شرقی و هم غربی را در مقابل کشور ما قرار دادند.

یوسفی یادآور شد: آنها به سراغ صدام رفتند و از طرف شرق و غرب او را تجهیز کردند که در مقابل حکومتی نه شرقی و نه غربی بایستد، اما ما از این مرحله گذشتیم و انقلاب پیروز شد که نقش مردم در آن ستودنی بود.

وی با اشاره به عوامل پیروزی انقلاب اسلامی ایران گفت: عوامل پیروزی انقلاب اسلامی ایران متعدد است که نقش بنیانگذار انقلاب در آن بر کسی پوشیده نیست.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه تصریح کرد: در کنار حضرت امام(ره) نقش مردم بسیار مهم بود و اگر کسی نفش مردم را نادیده بگیرد حتما توجیه نقش فقط امام در انقلاب باید منجر به کفر شود.

وی افزود: به دو دلیل ما می گوییم امام شاگرد مکتب امامان معصوم(ع) مثل امام صادق و امام باقر(ع) بود، چرا آنها نتوانستند حکومت تشکیل دهند یا باید بگوییم العیاذ بالله شاگرد مکتب امامان معصوم از خود معصومین قوی تر بودند که این کفر است یا اینکه خدای نخواسته معتقد به این شویم که آنها نمی خواستند حکومت تشکیل دهند که این هم خلاف عقل است، می خواستند حکومت تشکیل دهند-پس علت چه بود؟ - علت این بود که آنها چنین مردمی نداشتند اگر داشتند قطعا حکومت تشکیل می دادند.

دلیل ندارد در استانی که ۸۰۰ روستا به علت بارش برف دچار مشکل شده، مسئول مرخصی باشد

حجت الاسلام یوسفی تاکید کرد: نقش مردم نباید نادیده گرفته شود عده ای به اسم شعارهایی امثال مردم سالاری دنبال مردم سواری هستند و الا دلیل ندارد در یک استانی که ۸۰۰ روستا به علت بارش برف، آب، برق و راهش مسدود است مسئول در مرخصی و در آسابش به سر ببرد!؟

وی افزود: دلیل اتفاق فوق این است که مردم برایش اهمیت ندارد یا نقش مردم را نمی بیند، آنوقت در ادعای ولایتمداری پیشتاز هستند اما با نفاق چند لایه ولایتمداری.

عده‌ای هنوز در ولایت امام (ره) مانده اند و به ولایت فقیه نرسیدند

وی با بیان اینکه چرا به برخی ها مسیحی و به برخی ها یهودی می گوییم گفت: چون در پیامبر همان زمان ماندند و و به پیامبر خاتم ایمان نیاوردند و امروز نیز ما با نفاقی اینچنین مواجه هستیم و افرادی دم از ولایت می زنند که در ولایت امام(ره) ماندند و به ولایت مقام معظم رهبری نرسیدند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه افزود: به تعبیر بنده اینها همان یهودیان و مسیحیان هستند که در امام متوقف شدند.

وی تاکید کرد: ما تا زمان رسیدن معصوم باید به ولایت پایبند باشیم.

یوسفی تصریح کرد: اینها امام مرده را می پذیرند امام زنده را رد می کنند، چون امامی که از دنیا رفته فقط حمد و سوره ای برایش می خوانند و تلاش هم می کنند با شگردهای مختلف حافظه تاریخی مردم هم نسبت به فرمایشات امام(ره) را پاک کنند.

امام (ره) نسبت به انحراف از مسیر انقلاب هشدار دادند

وی خاطرنشان کرد: این همان هشداری است که مقام معظم رهبری چند سال پیش در حرم حضرت امام(ره) دادند و خطر انحراف در مسیر امام(ره) را عنوان کردند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه گفت: مردم حرفهایی که از امام می گوییم نمی پذیزند می گویند، آدرس این کدام بخش از صحیفه است؟ در مورد استکبار ستیزی حرف می زنیم می گویند کجای صحیفه نوشته شده است؟.

وی افزود: از پیام های آخر عمر امام که می گوییم با مخالفت برخی ها روبه رو می شویم که مدعی ولایتمداری هستند و آنها را رد می کنند.

امام نگران بود که مملکت را تحویل لیبرال ها و سکولارها بدهند

وی با بیان اینکه در دلیل عزل قائم مقام رهبری حضرت امام(ره) چه فرمود؟ گفت: ایشان نگران بود مملکت را تحویل لیبرالها و سکولارها بدهند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه گفت: الان متاسفانه عرصه ای باز شده که خیلی راحت لیبرال ها و سکولارها به خیلی از مباحث و جاها نفوذ پیدا کنند که این خطر کمی نیست.

وی افزود: با نفوذ چند لایه امروز دم از ولایت امام می زنند ولی ولایت مقام رهبری را نپذیرفتند در حالیکه هیچ تفاوتی نه در قانون و نه در عقل و عرف بین این ولی و آن ولی نیست بلکه همانطوری که ماندن در زیر پرچم امیرالمومنین به مراتب سخت تر از ماندن در زیر پرچم پیامبر بود امروز هم ماندن زیر پرچم ولی امر مسلمین به مراتب سخت تر از ماندن در کنار امام است.

یوسفی ادامه داد: چرا که امروز با این نفاق های چند لایه مواجه هستیم و متاسفانه مدعی ولایتمداری هم هستند، مدعی خط امام و راه امام هستند ولی در عمل چنین نمی بینیم.

تفکر کوچه گردی آمریکاست که برخی مرعوب غرب می شوند

وی گفت: تفکر امام این بود که آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند، امروز مرعوبین غرب، قطعا در مکتب امام بزرگ نشده اند اگر در مکتب امام بزرگ می شدند مرعوب غرب نمی شدند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه تاکید کرد: این تفکر کوچه گردی های آمریکایی است که مرعوب غرب می شوند.

وی گفت: اینها اگر به ولایت مقام معظم رهبری هم ایمان می آوردند می فهمیدند در این مکتب باید گفت اگر صهیونیست ها غلطی ازشام سر بزند تلاویو و حیفا را با خاک یکسان می کنند و این عین فرموده امام(ره) است.

یوسفی تصریح کرد: اینها امروز دارند طوری حرف می زنند که اگر امام بود، چنین و چنان می کرد مقام معظم رهبری خودش فرمود که من بهتر از اینها امام(ره) را می شناسم اگر امام(ره) امروز هم بود همان فریاد بت شکنی را سر می داد.

فرمایش امام(ره) و رهبری در مورد آمریکا در یک جهت است

وی ادامه داد: آن زمان ما توان خیلی کمی داشتیم که امام(ره) می فرمود «آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند» اگر امروز امام(ره) بود همین فرمایش مقام معظم رهبری را می گفت که «اگر غلطی از آنها سربزند تلاویو و حیفا را با خاک یکسان می کنیم» این حرف رهبر ادامه همان فرمایشات امام است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه تاکید کرد: امروز خطر غرب گرایان و خطر مرعوبین غرب خطری جدی است. دشمن دنبال تغییر محاسبات مسئولین بوده و ما باید به مکتب امام(ره) و منش و سیره امام برگردیم.

وی یادآور شد: امام(ره) بارها فرمود هدف این انقلاب زمینه سازی برای ظهور است.

یوسفی خاطر نشان کرد: مقام معظم رهبری می فرماید «انقلاب ۵ مرحله دارد» و یکی از این مراحل انقلاب اسلامی است که در همان سال ۵۷ قیام مردم علیه نظام شاهنشاهی انجام شد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه افزود: مرحله بعدی تشکیل نظام اسلامی بود که قانون اساسی در این انقلاب تشکیل شد.

وی گفت: نظام اسلام شکل گرفت در جایی که می توانست شکل نگیرد، چرا که در بسیاری از کشورها همچون الجزایر انقلاب شد اما حکومت انقلابی شکل نگرفت.

ما هنوز در تشکیل دولت اسلامی مانده ایم

یوسفی افزود: مرحله سوم تشکیل دولت اسلامی است، که ما هنوز در این مرحله ماندیم و نتوانستیم از این مرحله عبور کنیم و ادعا کنیم که دولت ما کاملا اسلامی است.

وی ادامه داد: دو مرحله بعدی وقتی دولت اسلامی شد محقق می شود و کشور اسلامی می شود و پس از آن تمدن اسلامی خواهد شد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه با بیان اینکه ما چرا در مرحله سوم ماندیم؟ گفت: چون حقیقتا در بسیاری از مسند های حکومتی نتوانستیم مسئولین کاملا دلسوز، محرم و اهل انتخاب کنیم.

نا اهلان و نامحرمان در برخی مسئولیت‌ها به ما ضربه می زنند

وی افزود: در برخی مسئولیت ها نا اهل و نامحرم به ما ضربه زد، لذا باید به مردم بصیرت بخشی کنیم.

یوسفی با بیان اینکه امروز -با توجه به شرایط و موقعیت- حقیقت این است که انفجار اطلاعاتی رخ داده است، گفت: در گذشته شاید حداکثر ۱۰ درصد اخبار منتشر می شد و ۹۰ درصد اخبار محرمانه می ماند.

وی افزود: اما امروز ۹۰ تا ۹۵ درصد اخبار در محرمانه ترین نشست ها مثل مذاکرات برجام به صورت آنلاین در اختیار مردم قرار می گیرد اما ۵ تا ۱۰ درصد باقیمانده آیا محرمانه است؟ نه فقط با چند ساعت تاخیر به دست مردم می رسد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه تصریح کرد: امروز چیزی به عنوان محرمانه نداریم، لذا باید تلاش کنیم که امپراطوری رسانه ای غرب و مرعوبین غرب مردم را به سمت و سوی اخبار کاذب نکشند.

دشمن با نفوذ به دنبال تغییر محاسبات در مسئولین و مردم است

وی تاکید کرد: ما باید اخبار واقعی را باید در اختیار مردم قرار دهیم تا بتوانند درست انتخاب کنند و درست تشخیص دهند. دشمن با نفوذ دنبال این است که تغییر محاسبات در مسئولین و مردم ایجاد کند.

یوسفی خاطرنشان کرد: به عنوان مبلغ و کسی که در عرصه اطلاع رسانی خدمت می کنیم، مسئول هستیم که آگاهی درست به مردم بدهیم.

وی یادآور شد: پیامبر قبل از اینکه دعوت به اسلام کند، مردم را از مسائل سیاسی آگاه می کرد و امروز تاثیر ولایت فقیه را از زبان دشمنان اسلام هم می شنویم اما برخی با نفاق چند لایه دنبال ایجاد انحراف در مسیر ولایت هستند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه، ایام الله دهه فجر کاملترین دوره آگاهی و بصیرت مردم در طول تاریخ بود و اوج بصیرت این مردم بود که ولایت فقیه مبتنی بر حاکمیت الهی را بپذیرد.

یوسفی گفت: مدعیان مردم سالاری بدانند که مردم نقش بسزایی در انقلاب دارند و با بصیرت توانسته اند این انقلاب را همچنان با شعار ابتدایی پیش ببرند که در ۲۰۰ سال اخیر بی سابقه است.

جایگاه ولایت فقیه باید در نظام آموزشی کشور تبیین شود

وی بر تبین جایگاه ولایت فقیه در مدارس و مراکز آموزش عالی تاکید کرد و گفت: نه تنها در آموزش و پرورش بلکه در مراکز آموزش عالی کشور جایگاه ولایت فقیه باید به عنوان درس گروه معارف باید گنجانده شود.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه در پایان گفت: با نگاهی به شهدای مدافع حرم و شهدای آتش نشان می توان درک کرد که آنها از نسل سوم و چهارم انقلاب هستند و این از تاثیرات بصیرت افزایی و آگاهی است و باید همچنان به نسل های بعد که ذخایر عظیم نظام هستند منتقل شود.