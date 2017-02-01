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۱۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۱۱

با حضور معاون استاندار قزوین:

۶۴ میلیارد ریال پروژه عمرانی در بویین زهرا افتتاح شد

۶۴ میلیارد ریال پروژه عمرانی در بویین زهرا افتتاح شد

قزوین- به مناسبت دهه فجر در مراسمی با حضور معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین بهره برداری از ۵ طرح عمرانی و خدماتی با ۶۴ میلیارد ریال اعتبار در شهرستان بوئین زهرا آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از دهه مبارک فجر در مراسمی با حضور سید سعید شاهرخی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، قاسمی فرماندار بویین زهرا و مسئولان محلی تعداد ۵ پروژه با ۶۴ میلیارد ریال اعتبار در این شهرستان افتتاح شد.

این طرح ها شامل: افتتاح مجموعه کارگاهی و آزمایشگاهی دانشگاه فنی و مهندسی و محوطه سازی این دانشگاه در بوئین زهرا، افتتاح میدان بزرگ ورودی شهر شال، مسجد بین راهی حضرت ابوالفضل(ع) و مرکز پرورش گل و گیاه و چاه شماره ۵ و خط انتقال آـب آشامیدنی شهر شال است.

شاهرخی در سفربه شهرستان بویین زهرا ضمن حضور در گلزار شهدا و دیدار با امام جمعه بوئین زهرا با خانواده معظم شهدا و یک خانواده آسیب پذیر دیدار و گفتگو کرد.

در سفر یکروزه معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین به شهرستان بویین زهرا دیدار مردمی و شرکت در شورای اداری شهرستان هم پیش بینی شده است.

معاون سیاسی استاندار همچنین با حضور در منزل شهید عبدالرضا کریم خانی با خانواده شهید دیدارو گفتگو کرد.

کد مطلب 3894504

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