۶۴ میلیارد ریال پروژه عمرانی در بویین زهرا افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از دهه مبارک فجر در مراسمی با حضور سید سعید شاهرخی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، قاسمی فرماندار بویین زهرا و مسئولان محلی تعداد ۵ پروژه با ۶۴ میلیارد ریال اعتبار در این شهرستان افتتاح شد.

این طرح ها شامل: افتتاح مجموعه کارگاهی و آزمایشگاهی دانشگاه فنی و مهندسی و محوطه سازی این دانشگاه در بوئین زهرا، افتتاح میدان بزرگ ورودی شهر شال، مسجد بین راهی حضرت ابوالفضل(ع) و مرکز پرورش گل و گیاه و چاه شماره ۵ و خط انتقال آـب آشامیدنی شهر شال است.

شاهرخی در سفربه شهرستان بویین زهرا ضمن حضور در گلزار شهدا و دیدار با امام جمعه بوئین زهرا با خانواده معظم شهدا و یک خانواده آسیب پذیر دیدار و گفتگو کرد.

در سفر یکروزه معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین به شهرستان بویین زهرا دیدار مردمی و شرکت در شورای اداری شهرستان هم پیش بینی شده است.

معاون سیاسی استاندار همچنین با حضور در منزل شهید عبدالرضا کریم خانی با خانواده شهید دیدارو گفتگو کرد.