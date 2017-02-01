تصمیمات اخیر آمریکا در اقتصاد ایران تاثیر مشخصی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداو سیما، ولی الله سیف افزود: در حوزه مسائل بانکی در حال پیگیری هستیم، گشایش هایی اخیرا داشتیم و فکر می کنیم بدون توجه به تصمیمات اخیر رئیس جمهور آمریکا، مسیر اقتصاد و ارتباطات بانکی ما روند خود را طی می کند.

وی اضافه کرد: از آنجا که مبادلات تجاری با آمریکا نداریم تصمیمات اخیر رئیس جمهور آمریکا، در اقتصاد و فعالیت های اقتصادی ما نقش موثری نخواهد داشت اگرچه باید ببینیم این تصمیمات چه تاثیری برای ایرانیان مقیم آمریکا دارد.

سیف گفت: به صورت قطعی سال ۹۵ بعد از ۲۵ سال اولین سالی است که در آن تورم تک رقمی قطعی است و تردیدی در این باره وجود ندارد.

وی افزود: در حال برنامه ریزی هستیم تا مطمئن شویم این روند در آینده هم استمرار داشته باشد و تورم پایدار تک رقمی را بعد از مدت ها در اقتصادمان شاهد باشیم.

سیف گفت: با حفظ تورم تک رقمی شاهد رشد اقتصادی هم هستیم و در سه ماهه اول و دوم ۹۵ شاهد رشد خوبی بودیم طوری که در ۶ ماهه اول امسال رشد ۷ و ۴ دهم درصدی در اقتصاد داشتیم که نوید بسیار خوبی است که این روند در ادامه سال ۹۵ ادامه خواهد داشت.

وی افزود: پیش بینی ای که صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی در سال ۹۵ برای ما داشت ۷ درصد بود و حتی بالاتر از ۷ درصد را برای کل سال ۹۵ مطرح می کنند که خود نشانگر وضع اقتصاد ماست.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: یکی از بحث هایی که مطرح می شد این بود که عمده رشد اقتصادی در سال ۹۵ تحت تاثیر بخش نفت است این حرف درست است اما فصل دوم در مقایسه با فصل اول نشان می دهد که بقیه بخش ها هم در حال تحرک هستند و می توانند رشد مناسب داشته باشند طوری که سال آینده رشد خوبی از تحرک در سایر بخش های اقتصادی خواهیم داشت.

سیف در پاسخ به این پرسش که آیا تأیید می کنید بدون احتساب نفت نرخ رشد اقتصادی یک و ۹ دهم درصد بوده است گفت: نه خیر، این عدد ۲ و ۶ دهم درصد در فصل دوم سال بوده است.

وی درباره بخشش جرایم وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان گفت: این موضوع نهایی شده و تا فردا به همه بانک ها ابلاغ می شود بانک ها هم بر اساس این ابلاغ می توانند اقدامات خود را انجام دهند.

سیف افزود: کسانی که به تسویه وام خود اقدام کنند جرائم دیرکرد وام آنها بخشیده می شود یعنی جریمه دیرکرد را بانک می بخشد البته در نظام بانکی جریمه نداریم بلکه وجه التزام بعد از سررسید داریم که سود این وجه التزام از محل پیش بینی شده در تبصره قانون بودجه پرداخت می کنیم.