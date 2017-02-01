نمایش قدرت بازدارندگی انصارالله در انهدام ناوچه سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اینترنتی الوقت در مطلبی به بررسی اقدام نیروهای ارتش یمن در هدف قرار دادن ناوچه سعودی در برابر سواحل الحدیده پرداخته است.

الوقت در این باره می نویسد: در روند حملات هوایی عربستان سعودی به شهرهای یمن، منابع امنیتی یمنی از انهدام یک فروند کشتی جنگی وابسته به ائتلاف سعودی در سواحل غربی یمن خبر دادند. این ناوچه که «المدینه» نام داشت و مجهز به موشک‎های دور برد و کوتاه برد بود، حامل ۱۷۶ سرباز، افسر و یک فروند بالگرد بود که در جریان این عملیات دو سعودی کشته شدند. سال گذشته نیز نیروهای یمنی دو کشتی جنگی را در تنگه باب المندب در نزدیکی شهر مخا در استان تعز در جنوب یمن غرق کردند.

در تبیین چرایی و چگونگی این رویداد باید گفت که این عملیات زمانی صورت می گیرد که حملات هدف دار عربستان سعودی به یمن همچنان با فراز و فرود تداوم دارد و انهدام این ناوچه جنگی حکایت از اقدام متقابل در سطوح عالی عملیاتی از سوی نیروهای یمنی دارد و به لحاظ آثار میدانی و ادراکی حائز اهمیت فراوان است که می تواند در روند آینده نیز قابلیت اثرگذاری داشته باشد.

در واقع انصارالله و متحد آنها، علی عبدالله صالح با در اختیار داشتن موشک های دوربرد «سانبرن» ضد کشتی با طول بیش از ۹ متر، وزن کلی ۴ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم، وزن سرجنگی ۳۲۰ کیلوگرم، سرعت ۳ ماخ و برد ۲۵۰ کیلومتر و با هدایت راداری فعال، پتانسیل‌های فراوانی را در اختیار دارند که برخلاف تصور و ادعاهای عربستان و نیروی ائتلاف در حمله به یمن به کار گرفته شده است.

همچنین توان انصارالله و متحدان آن در تولید انبوه موشک های بالستیک «یاخونت» و «سانبرن» و نیز امکان توسعه این صنعت در میان آنها می‌تواند تاثیر عمده‌ای بر معادلات جنگ و همچنین امنیت عربستان سعودی داشته باشد. همچنین موشک های اسکاد، زلزال، الحسین و شهاب ۳ از دیگر دستاوردهای انصارالله در روند تجهیز و تجربه جنگی در طول یک دهه اخیر است. در این میان خریدهایی که سالها پیش علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن از کشورهای غربی صورت داد، بخش دیگری از ذخایر موشکی برای بازدارندگی در مقابل عربستان را به خود اختصاص داده است.

این توان در ایجاد قدرت آفندی و عملیاتی برای انصارالله و متحدان آن که در طول دو سال از شروع حملات سعودی و ائتلاف عربی علیه یمن به کار گرفته شده و توانسته است مناطق نجران، جیزان، عسیر و ظهران عربستان را مورد هدف قرار دهد. در کنار این قدرت عملیاتی، باید به منطق بازدارندگی آن نیز توجه داشت.

کیفیت تسلیحات نیروهای نظامی یک کشور می تواند قدرت بازدارندگی را برای آن به ارمغان آورد. در اختیار داشتن موشک های بالستیک با برد ۲۵۰ تا ۵۰۰ کیلومتر که گستره زیادی از مناطق نظامی عربستان را تحت پوشش قرار می دهد، موضوعی است که نگرانی مقامات سعودی را به دنبال داشته و به انحای مختلف در صدد بوده اند تا این موشک ها را به ایران ارجاع دهند، تا علاوه بر ایجاد عملیات روانی، دولت های غربی را متوجه قدرت انصارالله و متحدان آن کنند.

بنابراین تجهیزات و تجربیات میدانی و عملیاتی انصارالله باعث شده تا دو سال اقدامات تهاجمی عربستان و متحدان آن نتواند مقاومت مردمی یمن را در فرآیند تضعیف و تسلیم قرار دهد. از اینرو سعودی ها باید به این درک رسیده و برسند که یمن راه حل نظامی ندارد و باید به سمت تقویت راهکار سیاسی و گفت وگو که سال گذشته میلادی در کویت برگزار شد، حرکت کنند و با کوتاه آمدن از پیش شرط های نامعقول، در زمین حل و فصل معادله یمن گام بردارند. چون نتیجه حملات تهاجمی دو سال اخیر تنها خلق هزینه های مادی و انسانی و اعتباری برای آل سعود بوده است.