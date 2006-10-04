به گزارش خبرگزاري مهر، ستاد خبري پنجمين جشنواره فيلم و عكس دانشجويان اعلام كرد كارگاه آموزشي راعي از اواخر مهرماه آغاز مي شود و تا اوايل آذرماه ادامه خواهد داشت.

از ديگر كارگاههاي آموزشي اين جشنواره كه همزمان با كارگاه تخصصي فيلم كوتاه برگزار مي شود مي توان به كارگاه نورپردازي پرتره با حضور سعيد دستوري، آشنايي با جلوه هاي ويژه ديجيتالي با حضور فرخ يكدانه و نگارش خلاق فيلمنامه با حضور علي اكبر عليزاده اشاره كرد. تمام اين اساتيد از مدرسان دانشكده هاي هنري هستند كه در شش جلسه فشرده به تدريس موضوعات مورد نظر مي پردازند.

محل برگزاري اين كارگاهها در آينده نزديك اعلام خواهد شد و ثبت نام براي همه علاقمندان آزاد است. همچنين علاقمندان به ثبت نام در كارگاهها مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت www.isfpf.ir يا دبيرخانه جشنواره فيلم و عكس دانشجويان در دانشگاه شريف، ساختمان مركزي، معاونت دانشجويي، طبقه دوم اتاق 5 مراجعه كنند. شماره 66165019 دبيرخانه مي تواند پاسخگوي علاقمندان و دانشجويان باشد.



پنجمين جشنواره بين المللي فيلم و عكس دانشجويان از 12 تا 16 آذرماه در تهران و چند شهرستان كشور برگزار مي شود.