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۱۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۴۲

برای حضور در جام جهانی؛

۲۸ فرنگی‌کار به اردوی تیم ملی دعوت شدند

۲۸ فرنگی‌کار به اردوی تیم ملی دعوت شدند

اردوی تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در جام جهانی ۲۰۱۷ ایران از روز ۱۵ بهمن ماه آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که تا روز ۲۸ بهمن ماه ادامه خواهد داشت، به شرح زیر است:

۵۹ کیلوگرم: محمد نوربخش (تهران) مهرداد مردانی (خوزستان) محسن حاجی پور (مازندران) مصیب اکبری (تهران)

۶۶ کیلوگرم: علی ارسلان (مازندران) امین سوری- مهدی زیدوند- محمد الیاسی (خوزستان)

۷۱ کیلوگرم: افشین بیابانگرد (اردبیل) محمدعلی گرایی و پرهام قنبری (فارس) عظیم گرمسیری (خوزستان)

۷۵ کیلوگرم: رسول گرمسیری (خوزستان) پژمان پشتام (تهران) مجید دهقان (فارس)

۸۰ کیلوگرم: یوسف قادریان (البرز) رامین طاهری (خوزستان) کیوان رضایی (فارس)

۸۵ کیلوگرم: حسین نوری (زنجان) مهدی فلاح (تهران) سامان عزیزی (کردستان)

۹۸ کیلوگرم: سید مصطفی صالحی زاده (خوزستان) مهدی علیاری (تهران) علی اکبر حیدری (قم)

۱۳۰ کیلوگرم: امیر قاسمی منجزی (خوزستان) بهنام مهدی زاده (تهران) شهاب قوره جیلی (تهران) محسن فتاحی (گیلان)

سرمربی: علی اشکانی

مربیان: حمیدرضا اسماعیل نژاد - محمد علی چمیانی - مهرزاد اسفندیاری فر- داود گیل نیرنگ

سرپرست: محمد دلیریان

رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی روزهای ۲۶ و ۲۷ اسفندماه در ایران برگزار می شود.

کد مطلب 3894522

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