به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که تا روز ۲۸ بهمن ماه ادامه خواهد داشت، به شرح زیر است:

۵۹ کیلوگرم: محمد نوربخش (تهران) مهرداد مردانی (خوزستان) محسن حاجی پور (مازندران) مصیب اکبری (تهران)

۶۶ کیلوگرم: علی ارسلان (مازندران) امین سوری- مهدی زیدوند- محمد الیاسی (خوزستان)

۷۱ کیلوگرم: افشین بیابانگرد (اردبیل) محمدعلی گرایی و پرهام قنبری (فارس) عظیم گرمسیری (خوزستان)

۷۵ کیلوگرم: رسول گرمسیری (خوزستان) پژمان پشتام (تهران) مجید دهقان (فارس)

۸۰ کیلوگرم: یوسف قادریان (البرز) رامین طاهری (خوزستان) کیوان رضایی (فارس)

۸۵ کیلوگرم: حسین نوری (زنجان) مهدی فلاح (تهران) سامان عزیزی (کردستان)

۹۸ کیلوگرم: سید مصطفی صالحی زاده (خوزستان) مهدی علیاری (تهران) علی اکبر حیدری (قم)

۱۳۰ کیلوگرم: امیر قاسمی منجزی (خوزستان) بهنام مهدی زاده (تهران) شهاب قوره جیلی (تهران) محسن فتاحی (گیلان)

سرمربی: علی اشکانی

مربیان: حمیدرضا اسماعیل نژاد - محمد علی چمیانی - مهرزاد اسفندیاری فر- داود گیل نیرنگ

سرپرست: محمد دلیریان

رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی روزهای ۲۶ و ۲۷ اسفندماه در ایران برگزار می شود.