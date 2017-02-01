عدم روشنایی مناسب در پارک بازیافت/تجهیز بوستان ها به وسایل ورزشی

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پیرهادی در رابطه با محله علی آباد جنوبی واقع در منطقه ۱۶، اظهار کرد: در حوزه خدمات شهری بازپیرایی و تجهیز بوستان ها، پارک ها و فضاهای سبز محله به امکانات و وسایل ورزشی و تفریحی در دستور کار قرار گرفته است.

وی ضمن پیگیری لازم به منظور تأمین روشنایی برخی از فضاهای واقع در پارک بازیافت، گفت: طبق اظهارات اعضای شورایاری وجود کابل های برق فشار قوی، فقدان روشنایی مناسب و ایجاد ناامنی در ساعاتی از شب از خواسته های اهالی محله می باشدکه این موضوع در دست پیگیری است.

پیرهادی همچنین به انتقال و جابه جایی دکل های برق فشار قوی در سطح محله اشاره کرد و گفت: در این زمینه نیاز به مساعدت شرکت برق منطقه است که البته در این بخش نیز صحبت هایی شده است.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران در خصوص وضعیت عمران، حمل و نقل و ترافیک محله علی آباد جنوبی، بیان کرد: بررسی امکان احداث پل عابر پیاده مکانیزه در معابر محله به ویژه ضلع غربی بلوار شهید دستواره، بررسی امکان تعریف و افزایش مسیرهای جدید به خطوط اتوبوسرانی و تاکسیرانی در سطح محله به منظور بهره مندی مضاعف اهالی از حمل و نقل عمومی از مواردی است که در دستور کار قرار گرفته شده است.

رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران همچنین به وضعیت حوزه فرهنگی و اجتماعی محله اشاره کرد و افزود: پیش بینی و احداث فضاهای فرهنگی، ورزشی چند منظوره در محله، امکان برگزاری کلاس های آموزشی و فرهنگ سازی به منظور نحوه ی درست تفکیک زباله های خشک و تر در سطح محله در دست پیگیری است.

وی لزوم توجه و رسیدگی به معضلات مرتبط با وضعیت نامطلوب فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و تجمع معتادین و کارتن خواب ها در معابر را مهم دانست و افزود: در این بخش نیاز به یک کار جمعی است و امیدواریم با همکاری سایر بخش ها معضلات در این محل کاهش یابد.

پیرهادی اضافه کرد: تجهیز و تکمیل ملزومات اداری و رفاهی ساختمان سرای محله علی آباد جنوبی از دیگر مواردی است که از سوی شورایاران مطرح شده و در دست بررسی است.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران بیان کرد: در حوزه معماری و شهرسازی پیشنهاداتی مطرح شده است که از آن جمله می توان به پیگیری و تسریع در تعیین تکلیف و تملک ملک های واقع در محدوده ی شهرک فهیم آباد و ارائه مشاوره لازم به مالکین بافت های فرسوده در خصوص طرح های تشویقی به منظور ایجاد انگیزه در جهت بازسازی و نوسازی املاک فرسوده اشاره کرد.

رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه باید نیازهای محله با همکاری بخش های مختلف بر طرف شود، افزود: اهالی محله درخواست هایی را نیز از نهاد ها و سازمان ها داشته اند که اعم از استقرار کانکس و حضور مستمر مأموران نیروی انتظامی و اقدام لازم در خصوص اتصال فاضلاب منازل محدوده ی ۲۴ متری خیابان باستانی پور به فاضلاب شهری، از سازمان آب و فاضلاب تهران.