تجديد نظر در تعرفه واردات شكر در نيمه دوم امسال

علي موحد در گفتگو با خبرنگار اقتصادي "مهر" درخصوص اينكه افزايش تعرفه واردات شكردر كميسيون ماده يك مطرح خواهد شد ، گفت :چنانچه تجديد نظر بر روي اين امر يكجانبه وبدون مشورت با انجمن هاي توليد كننده و مصرف كننده شكر صورت گيرد، نتايج زيانباري به دنبال خواهد داشت.

وي با اشاره به تعرفه 10 درصدي واردات شكر، افزود: قرار است كه درنيمه دوم امسال افزايش تعرفه واردات شكردركميسيون ماده يك مورد تجديد نظر قرار گيرد.

دبير انجمن صنفي صنايع بيسكويت ، شيريني و شكلات به نتايج زيانبارافزايش 100 درصدي قيمت آرد مصارف صنعتي در اول خرداد ماه امسال اشاره و تصريح كرد: اين امر به علت آنكه درزمان و با روش مناسبي صورت نگرفته بود، آثار تورمي درجامعه به دنبال داشت.

وي ، روش غلط در آزاد سازي قيمت كالاهاي اساسي را از عوامل مهم تورم دركشور دانست و گفت: درحالي كه تمامي كارخانجات صنايع غذايي كشوربا آزاد سازي قيمت كالاهاي اساسي موافق هستند اما خواستارآزاد سازي با روش اصولي و صحيح هستند.

موحد به برگزاري جلسه انجمن صنفي صنايع بيسكويت ، شيريني و شكلات با وزير صنايع ومعادن اشاره كرد و افزود: بنا به دستور وزير صنايع به معاون داخلي وزارت بازرگاني ، قرار شد كه جلسه اي براي رسيدگي به مشكلات آرد و شكركارخانجات تشكيل شود كه تاكنون يك جلسه با حضورنمايندگان معاون داخلي وزارت بازرگاني برگزارشده است.