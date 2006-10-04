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۱۲ مهر ۱۳۸۵، ۱۱:۳۱

دبير انجمن صنفي صنايع بيسكويت ، شيريني و شكلات درگفتگو با "مهر" خبر داد:

تجديد نظر در تعرفه واردات شكر در نيمه دوم امسال

تجديد نظر در تعرفه واردات شكر در نيمه دوم امسال

دبير انجمن صنفي صنايع بيسكويت ، شيريني و شكلات با اشاره به مطرح شدن افزايش تعرفه واردات شكر در كميسيون ماده يك پيشنهاد داد: به منظور تجديد نظر در اين زمينه از نظرات انجمن هاي توليد كننده و مصرف كننده شكر استفاده شود.

علي موحد در گفتگو با خبرنگار اقتصادي  "مهر" درخصوص اينكه افزايش تعرفه واردات شكردر كميسيون ماده يك مطرح خواهد شد ، گفت :چنانچه تجديد نظر بر روي اين امر يكجانبه وبدون مشورت با انجمن هاي توليد كننده و مصرف كننده شكر صورت گيرد، نتايج زيانباري به دنبال خواهد داشت.

وي با اشاره به تعرفه 10 درصدي واردات شكر، افزود: قرار است كه درنيمه دوم امسال افزايش تعرفه واردات شكردركميسيون ماده يك مورد تجديد نظر قرار گيرد.

دبير انجمن صنفي صنايع بيسكويت ، شيريني و شكلات به نتايج زيانبارافزايش 100 درصدي قيمت آرد مصارف صنعتي در اول خرداد ماه امسال اشاره و تصريح كرد: اين امر به علت آنكه درزمان و با روش مناسبي صورت نگرفته بود، آثار تورمي درجامعه به دنبال داشت.

وي ، روش غلط در آزاد سازي قيمت كالاهاي اساسي را از عوامل مهم تورم دركشور دانست و گفت: درحالي كه تمامي كارخانجات صنايع غذايي كشوربا آزاد سازي قيمت كالاهاي اساسي موافق هستند اما خواستارآزاد سازي با روش اصولي و صحيح هستند.

موحد به برگزاري جلسه انجمن صنفي صنايع بيسكويت ، شيريني و شكلات با وزير صنايع ومعادن اشاره كرد و افزود: بنا به دستور وزير صنايع به معاون داخلي وزارت بازرگاني ، قرار شد كه جلسه اي براي رسيدگي به مشكلات آرد و شكركارخانجات تشكيل شود كه تاكنون يك جلسه با حضورنمايندگان معاون داخلي وزارت بازرگاني برگزارشده است.

 

کد مطلب 389454

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