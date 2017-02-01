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۱۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۰۶

استاندار چهارمحال و بختیاری:

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی به چهارمحال و بختیاری سفر می کند

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی به چهارمحال و بختیاری سفر می کند

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری از سفر رئیس سازمان برنامه‌ریزی و بودجه به چهارمحال و بختیاری خبرداد.

قاسم سلیمانی دشتکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه رئیس سازمان برنامه‌ریزی و بودجه به چهارمحال و بختیاری سفر می کند، اظهار داشت: محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه‌ریزی و بودجه روز پنج شنبه به چهارمحال و بختیاری سفر می کند.

وی عنوان کرد: رئیس سازمان برنامه‌ریزی و بودجه در سفر یک روز خود بررسی پروژه های این استان و افتتاح پروژه های دهه فجر را در دستور کار خود دارد.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری چهارمحال و بختیاری نیز با حضور رئیس سازمان برنامه‌ریزی و بودجه افتتاح خواهد شد.

وی تاکید کرد: در این نمایشگاه توانمندی و فرصت های سرمایه گذاری در بخش های مختلف اطلاع رسانی می شود.

کد مطلب 3894546

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