به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج درباره شرایط تیم ملی فوتبال ایران و اینکه کارلوس کی روش اعلام کرده نیازی به دستیاران ایرانی خود ندارد، گفت: اگر ما بخواهیم قبل از دیدارهای رسمی اردوی تدارکاتی نداشته باشیم و با قانون فیفادی جلو برویم، دیگر نیازی به دستیاران زیادی نیست. کی روش هم خودش اعلام کرد که برخی از دستیاران نه تمام آنها.

وی افزود: امیدواریم که کارهای تیم ملی طبق برنامه از قبل پیش بینی شده جلو برود تا راه صعود به جام جهانی هموار شود.

رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص اینکه این فدراسیون با کی روش مماشات می کند، تصریح کرد: ما با کی روش ۵- ۶ سال است که یک برنامه را اجرا می کنیم. البته ایشان در این مدت بیانیه هایی داده است ولی روز گذشته مصاحبه خوبی انجام داد. کی روش انتظار دارد وقتی یک برنامه تصویب می شود، همان هم اجرا شود نه اینکه به آن اعتراضی صورت گیرد. ما باید این مسائل را به حداقل برسانیم.

تاج ادامه داد: اگر اعتراضی هم به برنامه های تیم ملی است، راهش مصاحبه نیست. سرمربیان باید اعتراضات خود را به صورت مکتوب به رئیس باشگاه بدهند و باشگاه ها آن را به سازمان لیگ منعکس کنند. سازمان لیگ هم مکلف است ظرف یک هفته جواب باشگاه‌ها را بدهد.

وی درباره مفاد قرارداد کارلوس کی روش و اینکه چرا سرمربی تیم ملی خیلی راحت دستیاران ایرانی خود را کنار می گذارد، گفت: درباره قرارداد کی روش می توانم بگویم اگر بعضی از موارد را منعکس کنیم تغییراتی در آن می دهیم ولی پایبند بودن به همین قرارداد مهم است.

رئیس فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: اگر بنا باشد طبق برنامه فیفادی اردوهای تیم ملی فوتبال تشکیل شود، باید چهار روز قبل از مسابقه با قطر، این اردو برگزار شود و لژیونرهای ما هم مستقیما به قطر بیایند، به همین خاطر فرصتی برای تمرین نیست. به نظرم این راه خطرناکی است و ممکن است ما را به هدفمان یعنی جام جهانی نرساند. در این صورت خاک مرده روی فوتبال ما پاشیده می شود.

تاج که با شبکه سه صحبت می کرد در پایان گفت: اولویت ما صعود به جام جهانی است برای همین دنبال مسیر دوم هستیم یعنی اجرای مسابقات و اردوهای قبل. در این صورت می توانیم برای رسیدن به جام جهانی موفق شویم.