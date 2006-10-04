انگليسي ها هيچ مدركي براي اثبات اتهامات عليه ايران مبني بر كمك تسليحاتي به عراق پيدا نكردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازاين روزنامه آمريكايي، چند صد نظامي انگليسي در بيابانهاي بسيار دور جنوب شرق عراق طي ماهها نگهباني خود هيچ نشانه اي دال بر ورود سلاحهاي قاچاقي از ايران پيدا نكردند.

" ديويد لابوچر" فرمانده و سرهنگ انگليسي ماه گذشته در كمپي در نزديكي مرز عراق گفت:" من حدس مي زنم كه چيزي در آنجا وجود ندارد و مي خواهم آن را ثابت كنم."

ديگر رهبران ارشد نظامي انگليس نيز صريحا در مصاحبه هايي طي دو ماه گذشته در اين باره صحبت كرده اند.

چندين مقام ارشد نظامي انگليس گفتند : انگليس كه نظاميان آن مسئوليت امنيت در جنوب غرب عراق را از زمان آغاز جنگ بر عهده دارد، هيچ چيز را در حمايت از ادعاي آمريكا مبني بر اينكه ايران براي نيروهاي عراقي سلاح تهيه مي كند و آنها را آموزش مي دهد ، پيدا نكرده است.

" دس براون" وزير دفاع انگليس در گفتگويي در اواخر ماه آگوست در بغداد خاطر نشان كرد :"من خودم هيچ مدركي نديده ام و فكر نمي كنم كه هيچ مدركي در مورد حمايت تسليحاتي ايران در عراق وجود داشته باشد. "

" جيمز اورارد" فرمانده لابوچراز تيپ مسلح بيستم انگليس ماه گذشته در پايگاه خود در بصره تصريح كرد :" اين يك مسئله اطلاعاتي در برابر مدرك است. يكي شايعات را مي شنود، اما بايد آن را با چشمان خود ببيند. اينها نتايج جدي هستند.اينطور نيست؟"

واشنگتن پست با پاسخ مثبت به اين سوال مي نويسد : ادعاها مبني بر اينكه ايران يا واسطه هاي آن به مسلمانان شيعه عراق و ديگر گروههاي مسلح كمك نظامي مي كنند ، يكي از مهمترين مسائل نزاع و مشاجره است كه تنشهاي بين واشنگتن و تهران را افزايش مي دهد. اكثر ژنرالها و ديپلماتهاي آمريكايي، ايران را به تهيه سلاح هاي مادون قرمز براي مواد منفجره خاص متهم مي كنند كه مي تواند رسته زرهي سنگين را سوراخ كند.

از سوي ديگر اخيرا آسوشيتدپرس در تحليلي نوشت كه مقامهاي ارشد آمريكا در هفته هاي اخير ايران را متهم مي كنند كه به طور مستقيم دست به تحريكاتي در عراق مي زند، اما در داخل عراق نشانه اي از اين امر ( براي اثبات اين اتهامات) ديده نمي شود.

اين در حالي است كه مقامهاي دولت عراق و رهبران گروههاي سياسي اين كشور پيوسته بر نقش مثبت ايران در برقراري ثبات و امنيت در عراق تاكيد كرده اند و وجود هرگونه مدركي را كه اتهامات بي پايه واساس آمريكا و انگليس را مبني بر دخالت ايران در عراق اثبات كند، رد كرده اند.