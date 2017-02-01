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۱۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۴۴

مدیرکل هواشناسی گلستان خبرداد

برف و باران در راه گلستان/ دمای هوا ۸ درجه سرد می شود

برف و باران در راه گلستان/ دمای هوا ۸ درجه سرد می شود

گرگان-مدیرکل هواشناسی گلستان از بارش برف و باران و همچنین کاهش ۸ درجه ای دما در گلستان خبر داد.

نوربخش داداشی در رابطه با آخرین تغییرات الگوهای پیش‌یابی در سطح استان گلستان به خبرنگار مهر گفت: از اواخر روز سه‌شنبه شاهد ورود سامانه سرد بارشی در سطح استان بودیم که پیامدهایی چون وزش نسبتاً شدید باد، مواج شدن دریا، ابری شدن آمان را به همراه داشت.

وی افزود: این شرایط تا روز پنجشنبه ادامه دارد و بارش‌های پراکنده باران و برف و مه آلودگی هوا را شاهد خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی گلستان گفت: از بامداد روز پنجشنبه با تشدید جریانات سرد و مرطوب در سطح زمین، وزش شدید باد، مواج و طوفانی شدن دریا، بارش باران در سراسر استان و مناطق کوهپایه‌ای و کوهستانی بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

داداشی از روند کاهش دما بین ۶ تا هشت درجه تا روز جمعه خبر داد و افزود: به سبب بارش باران و برف اختلال در ترددهای جاده‌ای کوهستانی و برخی از جاده‌های بین‌شهری مناطق سردسیر استان پیش‌بینی می‌شود.

کد مطلب 3894566

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