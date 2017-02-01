فراز کمالوند تماشاگر ویژه بازی ماشین سازی و استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ماشین سازی تبریز و استقلال تهران در حالی از ساعت ۱۷ و پنج دقیقه امروز در ورزشگاه یادگار امام ره تبریز آغاز شده که بارش برف همراه با وزش باد شدید است مسابقه را تحت تاثیر قرار داده است.

این بازی در شرایطی تا دقیقه ۱۸ بدون گل مساوی در جریان است که مسئولان برگزاری این مسابقه نتوانستند یک توپ قرمز رنگ برای مشخص شدن در برف پیدا کنند و هنوز هم به دنبال تهیه آن از خارج از ورزشگاه هستند.

فراز کمالوند، جمشید خطیبی و مجتبی خیر اندیش از اعضای کادرفنی تیم گسترش فولاد این مسابقه را از نزدیک و از جایگاه خبرنگاران تماشا می کنند.

کمالوند طی تماسی که با عوامل باشگاه گسترش فولاد داشت از آنها خواست تا یک توپ قرمز رنگ به ورزشگاه بیاورند. احتمالا نیمه دوم بازی با توپ قرمز انجام شود.