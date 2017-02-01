به گزارش خبرنگار مهر، پیکر شهید قاسم نظری و جانباز شهید علیرضا ابراهیمی امروز با حضور پرشور مردم خرم آباد، نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد، استاندار لرستان، فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان و ... در مرکز لرستان تشییع شد.

تشییع پیکر این شهیدان از پادگان امام حسین(ع) لرستان شروع شد و در نهایت پیکر شهید قاسم نظری در زادگاهش روستای «سرخده علیا» به خاک سپرده شد و پیکر شهید جانباز علیرضا ابراهیمی نیز در گلزار شهدای خرم آباد به خاک سپرده شد.

بنابر این گزارش، شهید قاسم نظری از پاسداران سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان بود که روز یکشنبه در منطقه «آلواتان» کردستان به شهادت رسید، شهید نظری راننده لودر بود و هنگام پاکسازی برف سنگین در این منطقه با ریزش بهمن مواجه و به شهادت رسید.

همچنین جانباز شهید علیرضا ابراهیمی نیز که در عملیات آزاد سازی خرمشهر جانباز شده بود پس از سال ها تحمل درد و مجروح بودن روز گذشته به درجه رفیع شهادت نائل شد.