انتخاب دبير كل آتي سازمان ملل متحد و رويكرد آمريكا در اين زمينه

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه فايننشال تايمز آلمان در مطلبي به رويكرد آمريكا درباره انتخاب وزير امورخارجه كره جنوبي به عنوان دبيركل جديد سازمان ملل متحد پرداخته و مي نويسد : " كي - مون " همواره از جمله ديپلماتهاي مورد توجه دولت آمريكا بوده است.زماني كه مشخص شد دبير كل آتي سازمان ملل بايد از آسيا انتخاب شود، تمام نگاهها به سمت وي جلب شد .

به نوشته اين روزنامه، در حال حاضر آمريكا انتظار دارد كه دبير كل جديد سازمان ملل متحد با ادامه روند اصلاحات چهره سياسي تر و قدرتمندتري از اين سازمان را به نمايش بگذارد .

فاينشنال تايمزآلمان افزود : عنان نيز از منتخبان آمريكا بود كه براي مدت 10 سال بر كرسي دبير كلي سازمان ملل متحد تكيه زه بود ، اما در بسياري مواقع به جرگه منتقدان واشنگتن پيوسته و انتقادهاي جدي را از آنها به عمل مي آورد كه از آن جمله مي توان به هشدارهاي وي درباره جنگ عراق اشاره كرد .

به نوشته اين روزنامه، در شرايط كنوني نيز،آمريكا در پي كسب نگرش آرام و خالي از هرگونه تنش دبير كل آتي سازمان ملل در قبال عملكردهاي اين كشور است .

اين روزنامه در ادامه نوشت : چهارمين انتخابات آزمايشي تعيين جانشين " كوفي عنان " دبيركل كنوني سازمان ملل متحد نيز از پيروزي " بان كي - مون " وزيرامورخارجه كره جنوبي خبر داد .

اين روزنامه نوشت : اين اولين بار است كه پنج عضو دائم شوراي امنيت بر سر انتخاب يك دبير كل اتفاق نظر داشته و از وي حمايت مي كنند .

" وانگ گوانگي " نماينده چين در سازمان ملل در اين باره در جمع خبرنگاران اظهار داشت : نتايج اين دور از انتخابات آزمايشي سازمان ملل بار ديگر كسب كرسي دبير كلي اين سازمان از سوي وزير امورخارجه كره جنوبي را قطعيت بخشيد .

از سوي ديگر " ششي تارور " كانديداي هندي كرسي دبيركلي سازمان ملل با اعلام تبريك خود به وزير امورخارجه كره جنوبي تصريح كرد : هند به طور همه جانبه از دبير كلي وي حمايت خواهد كرد .

اين در حالي است كه اعضاي سازمان ملل در تاريخ 9 اكتبر با انتخاب مجدد " بان " صفحه ديگري از صدارت در اين سازمان را ورق مي زنند .

اين روزنامه آلماني در بخش ديگري از مطلب خود آورده است : آلمان نيز اميدوار است در دوره رياست وزير امورخارجه كره جنوبي در سازمان ملل متحد اين كشور بتواند از كرسي دائم در شوراي امنيت برخوردار شود .