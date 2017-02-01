جزئیات و قیمت بلیت های جشنواره فجر استانی در تبریز

علی اکبر افتخار در گفتگو با خبرنگار مهر فروش بلیت جشنواره فجر در استان ها یک سیاست سراسری است که از سوی مسئولان جشنواره اتخاذ شد، اظهار داشت: قیمت بلیت های تک فیلم ۱۰ هزار تومان است، اما در خرید اینترنتی بلیت چشم اندازها، قیمت بلیت هر فیلم هشت هزار تومان خواهد بود.

وی ادامه داد: جشنواره فیلم فجر استان روز ۱۴ بهمن ساعت ۱۵ با فیلم "فراری" ساخته علیرضا داوود نژاد در سینما ناجی و فیلم "سارا و آیدا" ساخته مازیار میری در سینما فلسطین آغاز می شود و سایت رسمی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، کانال رسمی انجمن سینماگران آذربایجان شرقی، سایت دبیرخانه جشنوار فیلم فجر تهران و پایگاه های خبری استان منابعی هستند که علاقه مندان به تماشای فیلم های جشنواره می توانند از طریق آن ها از زمان و مکان اکران ها اطلاع پیدا کنند.

رییس هیئت مدیره انجمن سینماگران آذربایجان شرقی با بیان اینکه ۲۴فیلم از ۲۸ فیلم جشنواره فیلم فجر در استان به روی پرده می روند، اظهار داشت: هر فیلم در ۴ نوبت اکران می شود و در کنار اکران فیلم ها سه نشست ویژه تخصصی با حضور سینماگران سرشناس کشور برگزار می شود.

افتخار با اشاره به زمان اکران فیلم های جشنواره فیلم فجر استان، گفت: جشنواره فجر استانی از ۱۴ تا ۲۱ بهمن ماه در دو سالن سینما ناجی و سیما فلسطین در تبریز برگزار می شود.

رییس هیئت مدیره انجمن سینماگران آذربایجان شرقی همچنین در ادامه از اکران فیلم "ائو " در تبریز خبر داد و افزود: این فیلم به کارگردانی اصغر یوسفی نژاد در جریان جشنواره فیلم فجر استان اکران می شود و در خصوص اکران فیلم ائو در تبریز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با مسئولان مربوطه در تهران رایزنی هایی را انجام داد اما امکان این جابجایی فراهم نشد، چون نه تنها استان ما بلکه هیچ استانی امکان انتخاب فیلم برای اکران استان خود را ندارد.

افتخار ابراز داشت: خوشبختانه از طرف انجمن مدتی پیش از نهایی شدن لیست چشم اندازهای سینما در جشنواره فیلم فجر، با آقای یوسفی نژاد کارگردان فیلم مشورت کردیم و قرار بر این شد که چه نام ائو در لیست فیلم های فجر استانی باشد و چه نباشد، در تبریز برای این فیلم یک اکران ویژه برای علاقه مندان در نظر گرفته شود.

وی اضافه کرد: تاریخ و جزئیات اکران ویژه فیلم ائو متعاقبا اعلام خواهد شد.