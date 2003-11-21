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۳۰ آبان ۱۳۸۲، ۱۱:۰۴

به همت معاونت فرهنگي دانشجويي حوزه هنري :

نگارش 1001 بسم الله انجام شد

نگارش 1001 بسم الله انجام شد

در همايش يك روزه اي كه در حوزه هنري برپا شد هنرمندان با نگارش 1001بسم الله الرحمن الرحيم و اسماء الحسني درقالب هنرهايي مثل خوشنويسي، نقاشي گرافيك، آثار حجمي و هنرهاي سنتي فضايي روحاني و رباني پديد آوردند.

فاطمه جان احمدي معاون فرهنگي دانشجويي سازمان آموزش حوزه هنري و دبير اين همايش در رابطه با برپايي اين همايش به خبرنگار هنري "مهر" گفت : از امسال دبير خانه دائمي اين همايش درحوزه هنري شروع به كار كرد .هرچند اين دوره اين همايش سومين دوره آن است اما متاسفانه تاكنون همايش از داشتن يك دبيرخانه دائمي بي بهره بوده است .

وي افزود : اين همايش از اين پس نيز هر سال درماه مبارك رمضا ن  و در سه سطح هنرجويي ، دانشجويي و بخش آزاد برپا مي شود و پس از نگارش 1001 بسم الله با داوري آثار خلق شده به هنرمندان برتر جوايزي تعلق مي گيرد .

وي گفت : داوران اين همايش يك روزه از بين متخصصين حوزه ، مراكز آموزش عالي و نجبگان هنري صورت پذيرفته است .

شايان ذكر است در همايش 1001 بسم الله و اسماءالحسني هنرمندان درزمينه هاي مختلف گرافيك ، خط نقاشي ، آثار حجمي  با تكنيك هاي مختلف به خلق آثاري كه جوهر اصلي آنها را نمود بسم الله الرحمن الرحيم و اسماء الحسني مي سازد ، اقدام مي كنند .  آثار ارائه شده در اين همايش درقالب يك كتاب به زيور طبع آراسته خواهد شد .

کد مطلب 38946

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