تساوي برابر استقلال براي ما شكست است/ با اين برنامه ريزي ليگ برتر را فنا كردند

به گزارش خبرنگار مهر فرهاد كاظمي با بيان اين مطلب گفت: از بازي تيممم برابر استقلال راضي ام. موقعيت و شانس هاي گل زيادي نصيب ما شد و اگر گل دوم را به ثمر مي رسانديم مي توانستيم پيروزازمصاف با استقلال خارج شويم .

وي كه در خاتمه بازي استقلال - صباباتري در جمع خبرنگاران گفتگو مي كرد افزود: تا زمانيكه عليرضا عباسفرد در زمين حاضر بود جريان بازي به سود ما بود اما با به ميدان آمدن سعيد دقيقي جريان كار از دستمان خارج شد و بازي نابرابر شد.

وي با انتقاد ازبازي دقيقي گفت: وي در خدمت تيم نيست و فكرش به بازيهاي تيم اميد و دانشجويان است! حيف است كه چنين بازيكناني در تيمي چون صباباتري حضور داشته باشند. تفكرات او به درد فوتبال امروز نمي خورد. با اينحال مدعي است چرا به تيم ملي دعوت نمي شود، آخر بازيكني كه چهار بازي نيمكت نشين بوده چطور مي تواند براي تيم ملي بازي كند؟!

وي ادامه داد: پيش از بازي برابر استقلال چند بازيكن تيم ما مصدوم بودند و ناچار شدم از وجود بازيكني چون اسدي در پست غيرتخصصي اش استفاده كنم. اگر به جاي عباسفرد از وجود هافبك كناري در زمين بهره مي برديم به طور حتم نتيجه اي غير از تساوي يك بر يك رقم مي خورد. ما از دقيقه 65 نياز به تعويض داشتيم اما بازيكني روي نيمكت نبود كه جايگزين عباسفرد كرده و ناچارشدم دقيقي را به جاي وي روانه زمين كنم.

سرمربي تيم فوتبال صباباتري تهران اذعان داشت: از تلاش بازيكنانم برابراستقلال راضي ام ،اما ازعملكرد بعضي از آنها به هيچ وجه رضايت ندارم.

كاظمي وجود درگيري در رختكن صباباتري را تكذيب كرد و گفت: من با سعيد دقيقي مشكل داشتم. بازيكن تيم من اگر غيرت نداشته باشد حتي با وي برخورد فيزيكي هم مي كنم! پس از بازي با استقلال نيز ازعملكرد بعضي از بازيكنانم به شدت انتقاد كردم اما به هيچ عنوان در رختكن بين ما درگيري به وجود نيامد.

وي با تاكيد بر اين نكته كه استقلال مانند هميشه بازي نكرد اذعان داشت: اگر روي نيمكت بازيكن داشتم به هيچ عنوان اجازه نمي دادم بازي مساوي تمام شود. ما موقعيتهاي بهتري نسبت به استقلال داشتيم و مي توانستيم با نتيجه اي غيرازتساوي ميدان را ترك كنيم.

سرمربي تيم فوتبال صباباتري با انتقاد از برنامه ريزي فدراسيون فوتبال در برگزاري بازيهاي ليگ برتر تصريح كرد: ليگ برتر فصل جاري را فنا كردند. به هيچ عنوان براي بازيهاي ليگ ارزش قائل نيستند و براي حضور تيم ملي در تورنمنتي بي ارزش چون جام اردن مسابقات را تعطيل كردند. مسئولان فدراسيون فوتبال كه مي دانستند ماه مبارك رمضان و بازيهاي تيم ملي در پيش است بازيهاي ليگ برتر را به مدت يكماه تعطيل مي كردند تا تيمهاي حاضر در ليگ تكليف خود را بدانند.ليگ برتر فصل جاري هيچ امتيازي نسبت به فصل گذشته نداشته و تا 10 سال ديگر نيز بايد از نقطه صفر كارمان را آغاز كنيم!

وي ادامه داد: فدراسيون فوتبال مدعي است به سبب ناهماهنگي با سازمان تربيت بدني در اجراي مسابقات طي ماه مبارك رمضان به مشكل برخورده است. چطور مي شود هاشمي كه رياست فدراسيون فوتبال است و پس از علي آبادي شخص دوم ورزش كشور محسوب مي شود با سازمان تربيت بدني هماهنگ نباشد؟ در حال حاضر برنامه بازيهاي ليگ برتر در عرض يك شب تغيير مي كند. اگر مديرعامل باشگاه ما مايل به انجام بازي نباشد امروز مي تواند با اعمال فشار به فدراسيون فوتبال ديدار را لغو كند!

كاظمي اذعان داشت: آنها كه قدرت ندارند بايد اداره فدراسيون فوتبال را به افرادي صاحب قدرت بسپارند تا شايد مشكلات حل شود.