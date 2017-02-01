کاهش ۸ درصدی تعطیلی واحدهای تولیدی استان زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان، ناصر فغفوری از کاهش ۸ درصدی تعطیلی واحدهای تولیدی استان خبرداد و افزود: ۳۰ درصد از واحدهای تولیدی استان به دلایل مختلف تعطیل شده بود که با تلاش های صورت گرفته، این رقم به ۲۲ درصد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر شاهد افزایش ۸۵ درصدی بیمه شدگان اجباری در بخش صنعت، معدن و خدمات در استان هستیم که در این زمینه نسبت به سال های گذشته، جهش بالایی داشته ایم.

وی با بیان اینکه تلاش هایی مبنی بر افزایش تعداد و حجم سرمایه گذاری های صورت گرفته در استان صورت گرفته است، افزود: جذب سرمایه گذار در استان، از سیاست ها و اولویت های اصلی مدیران استان به شمار می آید که در این راستا و تا پایان سال، درصدد جذب سرمایه گذاری برای ۵ واحد صنعتی بزرگ در استان هستیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با تاکید بر اینکه تولید کنندگان باید برای رونق فعالیت بنگاه اقتصادی خود از تمام ظرفیت های قانونی استفاده کنند، خاطر نشان کرد: واحدهای تولیدی استان که از ابتدای سالجاری موفق به دریافت پروانه بهره برداری شده اند، می توانند از معافیت های مالیاتی مطرح شده در طرح رونق تولید استفاده کنند.

فغفوری اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که واحدهای تولیدی شهرستان زنجان با آن مواجه هستند، این است که واحدهای تولیدی که در شعاع کمتر از ۳۰ کیلومتری مرکز استان قرار دارند، نمی توانند از معافیت های مالیاتی استفاده کنند که این امر باعث شده است تا واحدهای تولیدی مستقر در مرکز استان، با مشکلات جدی مواجه شوند و از فرصت های معافیت های مالیاتی محروم باشند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان ایجاد اشتغال و افزایش واحدهای تولیدی در استان را امری ضروری دانست و یادآور شد: تسهیلات طرح رونق اقتصادی از تیر ماه سالجاری به واحدهای تولیدی تزریق شده که در همین راستا و در طول ۳ ماه گذشته برای ۴ هزار و ۲۸ نفر اشتغالزایی صورت گرفته است.

فغفوری به استفاده واحدهای خدمات فنی و مهندسی از جرائم بخشودگی تامین اجتماعی اشاره کرد و ادامه داد: واحدهای خدمات فنی و مهندسی در صورت تایید سازمان مربوطه می توانند همانند واحدهای تولیدی از بخشودگی جرائم بیمه ای تامین اجتماعی بهره گیرند؛ به طوری که تاکنون ۴۱ کارگاه تولیدی، مشمول بخشودگی جرائم بیمه ای شده اند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان تاکید کرد: واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی که از ابتدای امسال پروانه بهره برداری دریافت کرده اند و در مناطق محروم و کمتر برخوردار مستقر می شوند، از معافیت مالیاتی ۱۰ ساله به میزان ۱۰۰ درصد بهره مند می شوند.