گرگان دو فيلم به جشنواره فيلم كوتاه تهران ارسال كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، روابط عمومي انجمن سينماي جوانان ايران اعلام كرد دفتر گرگان با ساخت فيلم هاي كوتاه با رويكرد منطقه اي و بومي و نگاه شرقي ايراني و اسلامي به عنوان يكي از راههاي دستيابي به سينماي ملي فيلم هاي كوتاه "نقشي از رويا" عليرضا مقدم و "من هشت سالمه" موسي پائين محلي را به جشنواره فيلم كوتاه تهران ارسال كرده است.



"نقشي از رويا" داستان مردي تركمن را به تصوير مي كشد كه به كار فروش روسري هاي تركمني با نقش و نگارهاي ايراني مشغول است و در انتظارهاي مكرر خاطرات خود را به ياد مي آورد. "من هشت سالمه" نيز داستان دو پسربچه هشت ساله با نگاه به خرده فرهنگ هاي منطقه اي است كه بر اساس بازي هاي محلي لحظاتي از حملات شيميايي عراق را بازسازي مي كنند.



دفتر گرگان انجمن سينماي جوانان در شش ماه گذشته اقدام به برگزاري نمايشگاه عكس گروهي 20 نفر از عكاسان كانون عكس گرگان با موضوع آزاد كرد. آثار اين نمايشگاه كه با نگاه به فرهنگ اصيل و بومي ايراني توليد شده با استقبال عكاسان استان گلستان رو به رو شد و همزمان در پايگاه اينترنتي فتوشو يكماه در معرض ديد عموم قرار گرفت.



اين دفتر در حوزه آموزش نيز كلاس هاي اوقات فراغت، عكاسي، تصويربرداري و فيلمسازي را با حضور هنرجويان انجمن برگزار كرده است.