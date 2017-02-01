شاخص ۵۶۰ واحد افت کرد/تاثیر منفی بازگشایی نماد بانک تجارت بر شاخص

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان معاملات امروز بورس تهران، شاخص با افت ۵۶۰ واحدی به دلیل اثرپذیری از بازگشایی نماد بانک تجارت، به ۷۷ هزار و ۴۱۴ واحد رسید. بر این اساس حجم معاملات ۱۴۸۸ میلیون بوده که ارزش یک هزار و ۹۷۳ میلیارد و ۶۸۹ میلیون ریال را تشکیل می داد.

تعداد معاملات ۷۳ هزار و ۲۸۴ بوده است. همچنین در پایان معاملات هفته منتهی به ۱۳ بهمن ماه ۹۵، شاخص کل با ۶۳۴ واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم ۷۷۴۱۵ واحد رسید.

شاخص بازار اول با ۴۸۲ واحد کاهش به رقم ۵۴۷۷۲ واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با ۱۱۶۸ واحد کاهش عدد ۱۶۵۷۴۵ واحد را تجربه کرد و به ترتیب با ۰.۹ درصد و ۰.۷۰ درصد کاهش نسبت به هفته قبل مواجه شدند.

در ۵ روز کاری این هفته ارزش کل معاملات اوراق بهادار به ۹۴۷۷ میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل ۹ درصد افزایش یافته است.

در ضمن تعداد ۵۷۵۷ میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از ۳۳۵ هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب ۳۱ درصد و ۳۳ درصد افزایش را نسبت به هفته گذشته تجربه کرد.

براین اساس تعداد ۱ میلیون برگه اوراق بدهی به ارزش ۹۹۳ میلیارد ریال معامله شد که ۵۹ درصد کاهش نسبت به هفته گذشته را نشان می دهد.

این درحالی است که تعداد ۳۷ میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از ۳۸۷ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب با ۸۷ درصد و ۹۴ درصد افزایش نسبت به هفته گذشته همراه شد.