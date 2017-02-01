چهره های ماندگار و پیشکسوتان ورزش مدارس تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این افراد سه دهه از عمر خود را برای اعتلای ورزش مدارس و شناسایی و ترتبیت استعداد های ورزشی دانش آموزان هزینه کرده اند.

علاوه بر این در کارنامه ی این چهره های ماندگار فرهنگی حضور در مسابقات ورزشی متعدد و میادین جهانی هم به چشم میخورد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان در این مراسم گفت: هرکجا نقشی طرحی دلنشین و نقشی مانگار باشد بدانید آنجا معلمی حضور داشته است.

جعفر پاشایی با اشاره به جایگاه شخص معلم در اعتلای جامعه افزود: چهره های ماندگار و پیشکسوتان همچون چراغی پر فروز روشنگر این مسیر پیشرفت و بهروزی اند.

سرمایه های انسانی را ظرفیتی بی بدلیل برشمرد و از دانش آموزان خواست تا نقاط برجسته ی زندگانی این اشخاص را در خاطره ها نگاه دارند.

شهردار تبریز نیز در این همایش مردم آذربایجان را انسان هایی با فرهنگ و خوش آتیه قلمداد کرد و گفت: به برکت همین سرگذشت امروز تبریز مفتخر به میزبانی از گردشگران کشورهای اسلامی در رویداد تبریز ۲۰۱۸ است.

صادق نجفی پیشکسوتان و چهره های ماندگار را مایه ی افتخار جامعه دانست و گفت: زمانی خواهیم توانست به سوی قله های موفقیت خیز برداریم که از کوله بار تجربه ی این بزرگواران توشه ای برداریم.

در پایان این مراسم از چهره های ماندگار و پیشکسوتان ورزشی مدارس استان قدردانی شد.