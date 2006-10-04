موافقت خالد مشعل و ابومازن با طرح جديد اعراب براي خروج از بحران فلسطين

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازروزنامه الاهرام، منابع آگاه فلسطيني فاش كردند كه كشورهاي عربي، طرحي 6 نكته اي را براي خروج ازبحراني كه ملت فلسطين ازآن رنج مي برد و همچنين براي توقف تنشهاي موجد درفلسطين آماده كردند.

اين منابع به اين مسئله اشاره كردند كه اين طرح به "ابومازن" رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين به هنگام حضورش دردوحه پايتخت قطر و همچنين به "خالد مشعل" رئيس دفترسياسي حماس ارائه شد و هردو با آن موافقت كردند.

به گفته اين منابع، اين طرح جديد شامل تشكيل دولت جديد فلسطين به رياست شخصيتي مستقل با كابينه اي متشكل از وزراي حماس، فتح و وزراي گروه هاي مستقل دركنار حل سياسي مناقشه بين فلسطيني ها و اسرائيل براساس تشكيل دو دولت مجاور است.

اين طرح جديد،همچنين پايان درگيري ها وخشونتهاي متقابل بين اسرائيل و تشكيلات خودگردان فلسطين و آزادي نظامي اسرائيلي به اسارت درآمده را نيزدربرمي گيرد.

خالد مشعل رئيس دفترسياسي حماس و ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين

احياي مجدد سازمان آزادي بخش فلسطين(ساف) براساس توافقنامه قاهره ازديگرموضوعاتي بود كه دراين طرح جديد طرفهاي عربي، به آن اشاره شده است.

اين درحالي است كه درحال حاضر خيابان هاي نوارغزه بعد ازوقوع درگيري هاي روزهاي گذشته، وضعيت آرامي دارند.

طي روزهاي اخيرده ها تن ازعناصرفتح درراه هاي اصلي منتهي به مركز نوارغزه تظاهرات كردند و خواستار پرداخت حقوق هاي عقب افتاده 7 ماهه خود شدند.