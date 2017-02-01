پیروزی ملی پوشان بسکتبال ایران مقابل عراق در روز چهارم از مسابقات

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال در ادامه دیدارهای خود در مسابقات قهرمانی غرب آسیا امروز به مصاف عراق رفت و موفق شد مقابل این تیم صاحب برتری شود و سومین برد خود را در این دوره از رقابت ها ثبت کند.

ملی پوشان بسکتبال ایران در دیدار امروز مقابل عراق صاحب برتری ۹۲ بر ۸۰ شدند. این پیروزی در حالی بدست آمد که آنها به گذشته مقابل لبنان شکست خورده بودند اما در دو دیدار ابتدایی خود به ترتیب تیم های فلسطین و سوریه را شکست داده بودند.

پانزدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی غرب آسیا که از یکشنبه با حضور شش تیم در امان اردن آغاز شده است فردا پنجشنبه پیگیری خواهد شد.

در این روز از رقابت ها شاگردان مهران حاتمی در تیم ملی بسکتبال کشورمان برابر میزبان مسابقات یعنی اردن به میدان خواهند رفت.

مسابقات بسکتبال قهرمانی غرب آسیا به منظور مشخص شدن تیم های حاضر در رقابت های کاپ آسیا برگزار می شود.

بسکتبال ایران پیش از این در ۱۲ دوره رقابت های غرب آسیا شرکت کرده بود و طی آن صاحب شش عنوان قهرمانی شده بود.