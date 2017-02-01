تاکتیک در بازی استقلال موج می زد/ تمام فکرم بازی با السد است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان شامگاه چهارشنبه در نشست خبری بعداز بازی استقلال و ماشین سازی در تبریز گفت: بازی در هوای سرد تبریز برگزار شد و این موضوع کار را خیلی سخت کرد ولی خدا را شکر که پیروز شدیم.

وی با بیان اینکه با همت و تلاش بازیکنان و بزرگترهای تیم به پیروزی رسیدیم، ادامه داد: به همه بازیکنان خسته نباشید می گویم، بازی خیلی سختی برگزار شد.

منصوریان با بیان اینکه تاکتیک همدلی در تیم ما موج می زد، افزود: تاکتیک همدلی از تاکتیک تیمی مهم تر و جلوتر است. این سه امتیاز شیرین در این زمین برفی را به هواداران استقلال که صبوری کردند، تقدیم می کنم.

سرمربی استقلال تهران با اشاره به اینکه ماشین سازی تیم خوبی است و به عنوان قطب دوم فوتبال تبریز مطرح است، ادامه داد: امیدوارم این تیم به جایگاه خوبی برسد.

وی با بیان اینکه ماشین سازی با این کادر فنی که دارد می تواند در لیگ برتر بماند، گفت: امروز نیز آنها خوب کار کردند و ما بهتر بودیم و توپ و میدان را در اختیار داشتیم.

وی به زمان برگزاری این بازی نیز اشاره کرد و گفت: باید در برگزاری بازی ها شرایط جوی را نیز در نظر گرفت، می شد این بازی را به جای ۱۷ از ساعت ساعت ۱۴:۳۰ برگزار کرد چون برف از ساعت ۱۷ شروع شد.

وی سپس با بیان اینکه می ‌دانستیم با توجه به شرایط کار سختی مقابل ماشین‌ سازی داریم، ادامه داد: امروز ما با تمام قوا حاضر شدیم که برنده باشیم و با تلاش همه بچه ها همین شد و سه امتیاز را کسب کردیم، استقلال با تلفیقی از بازیکنان جوان و باتجربه تیم خوبی است.

منصوریان سپس به دربی تهران اشاره کرد و گفت: از همین لحظه بازی ماشین سازی برای ما تمام شد و قبل از دربی نیز به بازی السد فکر می کنیم.

سرمربی استقلال افزود: بازی با السد سخت و سنگین است و نیاز است تا حرفه ای فکر کنیم، در آن بازی دیگر آبی نیستیم و باید رنگ آبی ما پشت پرچم کشورمان پنهان شود.