سلامت جامعه در گرو مشارکت مردمی است/لزوم ارتقاء سواد سلامت یزدیها

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا میرجلیلی امروز در نشست مشترک دانشگاه علوم پزشکی با سمن‌های سلامت اظهار داشت: پیش از هر چیزی باید مشارکت مردمی را در حوزه سلامت جلب کنیم که این مهم با حضور سمن های استان یزد نتیجه خواهد داد.

وی با بیان اینکه ارتقای سلامت مردم به مشارکت مردمی بستگی دارد ادامه داد: بخش عمده ای از فعالیت های مرتبط با سلامت و بهداشت مردم خارج از حیطه دانشگاه علوم پزشکی است که اگر مشارکت مردم را در این زمینه داشته باشیم می توانیم در ارتقای سلامت جامعه موثر باشیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با بیان اینکه افزایش سواد سلامت مردم اهمیت بسیار زیادی در راستای سلامت مردم جامعه دارد عنوان کرد: این موضع به عنوان اهداف دانشگاه و وزارت بهداشت تعریف شده و شایسته است برای تحقق آن، سمن ‌ها ورود مؤثری داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه سمن‌ ها باید سواد سلامت را در سطح جامعه افزایش دهند، گفت: سواد سلامت از پایه های اصلی سلامت در جامعه است.

معاون دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد هم در این نشست از جمله چالش های استان یزد در حوزه بهداشت و درمان را سطح سواد سلامت مردم دانست و ادامه داد: سطح سواد سلامت مردم در استان یزد از میانگین کشوری نیز پایین تر است.

محمدحسین لطفی با تاکید بر اینکه نیاز به فعالیت های جدی ‌تری برای ارتقای سطح سواد سلامت داریم گفت: در سطح دانشگاه فعالیت هایی نیز در حال انجام است از جمله تشکیل کارگروه سلامت و امنیت غذایی که با همکاری دستگاه های استان در حال فعالیت است.

وی بیان داشت: همچنین در همین راستا ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار برای اجرای برنامه‌های مصوب شده تخصیص یافته که به مرور جذب و پرداخت خواهد شد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد نیز در این نشست به تشریح وضعیت اجتماعی استان پرداخت و گفت: سازمان های مردم نهاد از گذشته دیرباز تا کنون در استان شکل گرفته و جایگاه خوبی دارند.

مجید جوادیان زاده با اشاره به فعالیت حدود ۶۰۰ تشکل مردم نهاد در استان اظهار داشت: تلاش می کنیم تا فعالیت سمن ‌ها در حوزه‌ سلامت تقویت شود.