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۱۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۴۲

درچهارمحال و بختیاری؛

افزایش صادرات محصولات نمدی در پی ارتقای کیفیت محقق می شود

افزایش صادرات محصولات نمدی در پی ارتقای کیفیت محقق می شود

شهرکرد- معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری گفت: افزایش صادرات محصولات نمدی در پی ارتقای کیفیت و بسته بندی مناسب در این استان محقق می شود.

مهرداد رئیسی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه افزایش صادرات محصولات نمدی در پی ارتقای کیفیت و بسته بندی مناسب محقق می شود، اظهار داشت: طی دو سال گذشته تولید محصولات نمدی در این استان افزایش یافته است.

وی عنوان کرد: ۷۰ کارگاه سنتی و نوین تولید نمد در دو شهرستان شهرکرد و بروجن فعالیت دارند که حدود ۳۰ کارگاه آن سنتی و مابقی نوین هستند.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: این کارگاه‌ها زمینه اشتغال ۳۰۰ نفر را به صورت مستقیم فراهم کرده اند.

کد مطلب 3894681

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