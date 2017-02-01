افزایش صادرات محصولات نمدی در پی ارتقای کیفیت محقق می شود

مهرداد رئیسی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه افزایش صادرات محصولات نمدی در پی ارتقای کیفیت و بسته بندی مناسب محقق می شود، اظهار داشت: طی دو سال گذشته تولید محصولات نمدی در این استان افزایش یافته است.

وی عنوان کرد: ۷۰ کارگاه سنتی و نوین تولید نمد در دو شهرستان شهرکرد و بروجن فعالیت دارند که حدود ۳۰ کارگاه آن سنتی و مابقی نوین هستند.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: این کارگاه‌ها زمینه اشتغال ۳۰۰ نفر را به صورت مستقیم فراهم کرده اند.