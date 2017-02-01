محمود رضایی در حاشیه بازدید از پروژه‌های عمرانی بهداشت و درمان در جزیره خارگ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال ۹۵ اجرای همزمان دو پروژه بهداشتی ، مرکز بهداشتی درمانی و کلینیک دهان و دندان که در هفته دولت کلنگ زنی شده است از پیشرفت قابل قبولی برخوردار است.

وی افزود: با توجه به خواسته به‌حق مردم در خصوص استقرار اورژانس، زمینی توسط اداره بندر دریانوردی خارگ و شهرداری در اختیار مرکز درمانی قرار گرفته است که انشالله به زودی با جذب اعتبارات شروع به کار خواهد کرد.

رضایی تصریح کرد: همچنین با رایزنی‌های صورت گرفته با مدیریت اورژانس استان، تا ساخت مرکز اورژانس خارگ و تخصیص زمین مورد نظر به صورت موقت یک باب ساختمان با حمایت و همکاری مدیریت بیمارستان نفت خارگ در اختیار مرکز اورژانس خارگ قرار خواهد گرفت تا نیازهای اورژانس مردم برآورده شود و یکی از خواسته های مردم شریف خارگ که سالیان گذشته محقق شده است در سال ۹۵ با حمایت استاندار و فرماندار و مدیریت اورژانس استان و همکاری بیمارستان نفت محقق شود.

بخشدار ویژه خارگ یادآور شد: در سال ۹۵ داروخانه مستقر در مرکز بهداشتی درمانی خارگ که به‌دلیل مشکلات عدیده و عدم خدمات رسانی مناسب به مردم برخوردار بود، با استقرار پرشک جدید و همکاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و مدیریت درمانگاه خارگ شاهد بهبود خدمات رسانی بوده‌ایم.