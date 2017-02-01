واکنش برلین به حملات لفظی ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سخنگوی «آنگلا مرکل»، صدراعظم آلمان ضمن انتقاد از حملات لفظی «ترامپ» به سیاست های برلین گفت به دلیل دوستی تاریخی میان مردم دو کشور آلمان و آمریکا، کشورش همچنان راه های ارتباطی با مشاورین «دونالد ترامپ» را باز نگه داشته است.

«استفان سایبرت»، سخنگوی «مرکل» در پاسخ به این سوال خبرنگاران که آیا حملات لفظی هر روز «ترامپ» به دولت آلمان منجر به تیره شدن روابط دو کشور می شود یا خیر، گفت: روابط آلمان – آمریکا تنها یک دوستی ساده میان دولت ها نیست.

وی افزود: این (رابطه) بسیار عمیق است، من دوستی میان دو ملت را تاریخی می دانم. بین دو دمکراسی اتحاد وجود دارد. این چیزی فراتر از دو دولت است و مربوط به روابط ترانس – آتلانتیک می شود.