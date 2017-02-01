۱۵۰ پرونده تخلف آرد و نان در چهارمحال و بختیاری بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری، محمدرضا عمرون اظهار کرد: از این تعداد پرونده ۱۲۳ فقره مربوط به کالا و خدمات و ۲۷ فقره مربوط به بهداشت بوده است.

وی میزان محکومیت در حوزه کالا و خدمات را ۱۳۰ میلیون ریال و در حوزه بهداشت را ۵۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال دانست و افزود: امسال بیشترین پرونده های رسیدگی شده در حوزه آرد مربوط به کم فروشی و گران فروشی و در حوزه نان مربوط به عرضه خارج از شبکه بوده است.

عمرون تاکید کرد: امسال در حوزه آرد ۷۷ پرونده به تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری وارد و ۷۹ پرونده مختومه شد.