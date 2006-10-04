رضا اسماعيلي : خلق ادبيات پويا مي تواند مانع از ورود عرفانهاي كاذب به جامعه شود





اين شاعرمعاصردر گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : شايد يكي ازدلايل اين موضوع ، اين باشد كه زمانه ما با زمانه شاعراني مانند " مولانا " و " حافظ " و " سعدي " فرق مي كند . با توجه به نياز زمان و ضرورت هاي روز بايد تلاش كرد و امروزهم علوم جهان به سمت تخصصي شده تربه پيش مي روند و شاعر و نويسنده اگربخواهد درتمام زمينه ها اشراف داشته باشد به تمامي علوم طبيعتا نمي تواند احاطه پيدا كند .



رضا اسماعيلي تصريح كرد : يك هنرمند نويسنده و شاعر، بايد درحوزه تخصصي خود فعاليت كند تا موفق شود آثاري ماندگار خلق كند ، بنابراين يكي از دلايل ، گستردگي علوم در زمانه ماست در حالي كه درگذشته بدين گستردگي نبوده است .

اين شاعر يادآور شد : موضوع ديگري كه باعث شده شاعران امروزچندان توجه و التفاتي به عرفان نداشته باشند به خاطراين است كه امروز جامعه ما و جامعه جهاني به سمت محسوسات و مسائل كاربردي پيش مي رود و طبيعتا جزئي نگري درجهان امروزبيشتر شده است و آن مفاهيم كلي و مطلق كه حالت كاربردي ندارند درحاشيه قرار گرفته اند ، طبيعتا شاعر امروزهم تلاش مي كند كه پاسخگوي نياز زمانه خود باشد و در جزئيات و محسوسات بيشتر تلاش و كنكاش كند و به نياز انسان معاصر پاسخ بدهد .



وي اظهار داشت : شاعران گذشته درشعربه دنبال معنا بودند ، اما امروزبه " معنا گريزي " درشعرامروز دامن زده مي شود و بسياري از شاعران اين تصور را دارند كه شعريك امر زيبا شناختي است و بايد به زبان به صورت مطلق درشعرتوجه شود و طبيعتا دنبال مقولاتي مانند " عرفان " كه به معنا مرتبط مي شود ، نمي گردند و سعي مي كنند كه خود شعرو زبان را مركز و محورتوجه قرار بدهند ، اين امر باعث شده است كه ازعرفان و سير و سلوك شاعران گذشته به شدت دور و دورتر شوند .

رضا اسماعيلي با بيان اينكه شاعران امروز به ويژه شاعران مسلمان بايد دامنه اطلاعات خود را گسترده كنند و در حوزه معارف و فرهنگ وتاريخ اسلام مطالعه بيشتري داشته باشند ، يادآور شد : اگراين شناخت حاصل شود طبيعتا شاعران مي توانند به عنوان پيشگيري كننده از ورود عرفانهاي كاذب وارد عمل شوند و با خلق آثارادبي پويا تلاش كنند عرفان اصيل را معرفي كنند ، يعني عرفاني كه از فطرت انساني برخاسته و پاسدار كرامت هاي انساني و ارزشهايي همچون ايثار و مقاوت و جوانمردي است . اگر اين شناخت از عرفان اسلامي حاصل شود طبيعتا در آثار خود مي توانند اين شناخت را به ديگران نيزانتقال بدهند .