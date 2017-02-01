به گزارش خبرنگار مهر، علی طاهری مدیر جهاد کشاورزی نکا شامگاه چهارشنبه در حاشیه افتتاح نمایشگاه ماشینآلات و ادوات کشاورزی در مرکز خدمات قره طغان دهه فجر را بهترین فرصت برای ابراز و انعکاس قابلیتهای شهرستان نکا بهویژه در بخش کشاورزی برشمرد.
وی افزود: این نمایشگاه باهدف ورود فناوریهای روز دنیا در صنعت کشاورزی و استفاده بهینه مصرف آب در بخش کشاورزی برگزار شد که خوشبختانه در نخستین روز افتتاح این نمایشگاه موردتوجه کشاورزان و مردم قرارگرفته است.
مدیر جهاد کشاورزی نکا با اشاره به فناوری نوین در بخش کشاورزی تصریح کرد: در این نمایشگاه آخرین دانش و فناوریها زمینههای ماشینآلات وادوات کشاورزی با الگو و فناوری نوین مکانیزاسیون، ماشینهای کشت مستقیم، ماشینهای برداشت کمباین و تراکتور، سیستمهای آبیاری لوله و اتصالات، انواع کودپاشها و سمپاشها و علفکشهای ارگانیک در معرض دید کشاورزان و مردم قرار میگیرد.
طاهری بابیان تنوع محصولات کشاورزی نکا در سطح استان گفت: این شهرستان به دلیل تنوع محصولات کشاورزی در سطح استان حرفهای بسیاری برای گفتن دارد لذا برگزاری اینگونه نمایشگاهها میتواند موجبات بهرهمندی مردم از خدمات و دستاوردهای نظام را فراهم آورد.
فرماندار نکا نیز در ادامه برگزاری نمایشگاه دستاوردهای جهاد کشاورزی را فرازی از جهاد اقتصادی یادکرد و همچنین افزود: اگرچه ممکن است این نمایشگاه در ظاهر معرف توانمندیهای بخش کشاورزی باشد بنابراین باکمی دقت نظر میتوان این مهم را حلقهای از زنجیرههای اقتصاد مقاومتی دید.
اجرای پروژه آبیاری تحت فشار در مزارع نکا
جعفر احمدی با اشاره به پروژههای حوزه کشاورزی اظهار داشت: پروژه آبیاری تحتفشار در سطح اجرایی ۱۲۳ هکتار از اراضی به مبلغ ۱ میلیارد و ۸۵ میلیون تومان بوده که ۸۵ درصد این مبلغ بهصورت بلاعوض و ۱۵ درصد مابقی با مشارکت مردمی اجراشده و بهصورت نمادین یک پروژه در سطح چهار هکتار و ۶۰۰ متر در روستای آجند برای باغ مرکبات بااعتبار بالغبر ۳۵ میلیون تومان بلاعوض و ۳ میلیون تومان با آورده متقاضی اجراشده است که در دهه فجر شاهد بهرهبرداری از آن خواهیم بود.
وی اضافه کرد: برای ایجاد باغ در اراضی شیبدار با سطح عملیات ۵۷۰ هکتار در روستای اومال بااعتبار پنج میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان که از این مبلغ یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات استانی و سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از محل سفر ریاست محترم جمهور می باشدکه پس از کلنگ زنی آغاز خواهد شد.
گقتنی است، افتتاح میدان شهیدان طوسی، آسفالت معابر روستای طوسکلا بااعتبار بالغبر ۵۰۰ میلیون ریال، افتتاح ترانس جهت تأمین برق مشترکین در روستای طوسکلا بااعتبار بالغبر ۲۸۰ میلیون ریال، افتتاح مسکن محرومین تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) بااعتبار بالغبر ۶۵۰ میلیون ریال و همچنین کلنگ زنی اجرای طرح هادی روستای گیلآباد بااعتبار اولیه ۴۰ میلیون تومان ازجمله طرحهای خدماتی دومین روز دهه فجر بود که مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
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