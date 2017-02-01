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۱۳ بهمن ۱۳۹۵، ۲۱:۰۰

رئیس تبلیغات اسلامی فارسان:

۲۰برنامه شاخص قرآنی در شهرستان فارسان برگزار می شود

۲۰برنامه شاخص قرآنی در شهرستان فارسان برگزار می شود

شهرکرد- رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان فارسان گفت:۲۰ برنامه شاخص قرآنی همزمان با دهه فجر در شهرستان فارسان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری، حجت الاسلام سید محمد میربد ازاجرای بیش از ۲۰ برنامه شاخص قرآنی همزمان با فرا رسیدن دهه فجر درسطح شهرستان فارسان خبر داد.

میربد گفت: با توجه به این که در شهرستان فارسان دو موسسه قرآنی و ۱۰خانه قرآن شهری و روستایی وجود دارد، باید از این ظرفیت ها در دهه فجر استفاده کرد و برنامه قرآنی خوبی اجرا کرد.

وی افزود: خانه های قرآنی علاوه بر برنامه های قرآنی فعالیت های دیگری مانند بازدید و سرکشی از خانواده های معظم شهدا، طراحی و اجرای مسابقات فرهنگی، ورزشی، غبارروبی از قبور مطهر شهدا و ختم صلوات را برگزار می‌کنند.

کد مطلب 3894729

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