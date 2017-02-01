۲۰برنامه شاخص قرآنی در شهرستان فارسان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری، حجت الاسلام سید محمد میربد ازاجرای بیش از ۲۰ برنامه شاخص قرآنی همزمان با فرا رسیدن دهه فجر درسطح شهرستان فارسان خبر داد.

میربد گفت: با توجه به این که در شهرستان فارسان دو موسسه قرآنی و ۱۰خانه قرآن شهری و روستایی وجود دارد، باید از این ظرفیت ها در دهه فجر استفاده کرد و برنامه قرآنی خوبی اجرا کرد.

وی افزود: خانه های قرآنی علاوه بر برنامه های قرآنی فعالیت های دیگری مانند بازدید و سرکشی از خانواده های معظم شهدا، طراحی و اجرای مسابقات فرهنگی، ورزشی، غبارروبی از قبور مطهر شهدا و ختم صلوات را برگزار می‌کنند.