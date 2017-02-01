بارش برف وکولاک تردد در گردنه حیران آستارا را مختل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال تغییرات جوی و نفوذ سامانه پرفشار سرد و بارش زا به سواحل جنوبی دریای خزر از سه شنبه شب و وجود امواج ناپایدار در سطوح فوقانی جو، بارش برف از اواخر سه شنبه شب در ارتفاعات کوهستانی غرب گیلان به ویژه محور ارتباطی گردنه حیران شهرستان آستارا آغاز شده و همچنان ادامه دارد و ترددخودروها تنها با زنجیر چرخ امکانپذیر است.

بارش برف نیز در تمامی مناطق گردنه حیران در محور آستارا به اردبیل و نیز راه های روستایی مناطق کوهستانی این محور ادامه دارد و سطح این جاده را لغزنده کرده است.

با وجود بارش سنگین برف در محور کوهستانی حیران، تردد در این محور با کندی جریان دارد و راهدار خانه مستقر در این مسیر مشغول برف روبی و نمک پاشی جاده های این مسیر پرتردد است.

در حال حاضر راه ارتباطی تعدادی از روستاهای مسیر گردنه حیران شهرستان آستارا به علت شدت بارش برف و وجود کولاک مسدود شده است.

سرپرست فرمانداری شهرستان مرزی آستارا در جریان بازدید از محور گردنه کوهستانی حیران با اشاره به آمادگی کامل مأموران راهداری شهرستان برای بازگشایی مسیر این محور ارتباطی اظهار کرد: تمامی دستگاه های اجرایی مرتبط با موضوع فوق و ستاد بحران وحوادث غیر مترقبه شهرستان آستارا با آمادگی کامل و به منظور تامین امنیت جاده ای در آماده باش کامل هستند.

محمد مهدی مظفری به رانندگانی که قصد عبور از محور مواصلاتی گردنه حیران در مسیر آستارا به اردبیل را دارند، توصیه کرد که خودروهای خود را به زنجیر چرخ و وسایل و تجهیزات زمستانه مجهز کنند.

وی تصریح کرد: تردد خودروها در محور کوهستانی حیران آستارا در حال حاضر بدون زنجیر چرخ ممکن نیست.

بخشدار مرکزی آستارا نیز در این بازدید با اشاره به انجام هماهنگی های لازم با دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی مناطق درگیر با برف در مناطق کوهستانی شهرستان مرزی آستارا اظهار کرد: بارش برف باعث کندی رفت آمد به روستاهای مناطق کوهستانی آستارا شده است و رفت و آمد به این مناطق به سختی امکان پذیر است.

بابک باستانی افزود: نیروهای راهداری با استفاده از وسایل سنگین راهداری در حال برف روبی جاده ها هستند.

وی از آماده باش کامل دستگاه های خدمت رسان شهرستان مرزی آستارا خبر داد و گفت: خوشبختانه تاکنون با تلاش عوامل اجرایی شهرستان آستارا، هیچ اتفاق خاصی پیش نیامده است.

کمک و راهنمایی محمد مهدی مظفری سرپرست فرمانداری شهرستان مرزی آستارا در جریان بازگشایی مسیر ارتباطی حیران به مسافران وسرنشینان خودروهای عبوری گرفتار در برف و اقدام فوری در بازگشایی مسیر و همچنین بازدید پی در پی و حضور میدانی در منطقه و محور مواصلاتی آستارا به اردبیل به همراه بخشدار مرکزی آستارا از جمله حاشیه های این بازدید بود.

عکس / مهدی حسین نژادی