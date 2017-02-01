۲۶ پروژه کشاورزی در چهارمحال و بختیاری به بهره برداری می رسند

به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح الله غریب بعدازظهر چهارشنبه در نشست مطبوعاتی اظهار داشت: در ایام دهه فجر ۲۶ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۳ میلیارد و ۴۸۷ میلیون تومان در این استان به بهره برداری خواهد رسید که با افتتاح این پروژه ها برای ۸۵ نفر به صورت مستقیم و ۱۱۳ نفر غیر مستقیم اشتغال ایجاد خواهد شد.

وی در ادامه گفت: از مجموع ۲۶ طرح و پروژه قابل افتتاح چهار پروژه در شهرستان شهرکرد، چهار پروژه در شهرستان بروجن، دو پروژه در شهرستان لردگان، دو پروژه در شهرستان فارسان، دو پروژه در شهرستان کیار و هفت پروژه در شهرستان اردل نیز به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرکل جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: در سالجاری با وجود کم آبی بیش از یک میلیارد و ۳۷۰ هزار تن محصول کشاورزی اعم از گلخانه ای، باغبانی، دامی، قارچ و شیلات به مبلغی بالغ بر سه هزار میلیارد تومان تولید شده است.

وی عنوان کرد: در سال جاری ۲۳ هزار هکتار از اراضی استان عملکرد قابل توجه و مطلوبی نیز داشته و تحت پوشش مبارزه با آفت قرار گرفته است.

مدیرکل جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: تا پایان سال ۹۵ میزان دو هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی استان چهارمحال و بختیاری به آبیاری تحت فشار مجهز خواهند شد.

ایل راه های عشایری در چهارمحال و بختیاری مرمت شدند

مدیرکل اداره کل امور عشایر چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست اظهار داشت: در دولت تدبیر و امید ۱۰ مورد پروژه مطالعاتی(احداث سد و پمپاژ) به بهره برداری رسیده که یک هزار و ۲۰۰ خانوار نیز بهرمند شده اند.

یحیی حسین پور با بیان اینکه در دولت یازدهم نیز ۷۰ کیلومتر جاده عشایری افتتاح شده است، افزود: ۲۰ کیلومتر جاده عشایری در سالجاری احداث شد و تعداد یک هزار نفر بهره مند شدند.

مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری با اشاره به بازگشایی و مرمت ایل راه های عشایری به طول دو هزار و ۶۱۱ کیلومتر، یادآور شد: طی سه سال گذشته ۸۵۰ کیلومتر از ایل راه های عشایری بازگشایی و مرمت شد که ۱۵ هزار خانوار بهره مند شدند.

زمینه توسعه واحدهای دامپروری در چهارمحال و بختیاری فراهم شده است

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست عنوان کرد: چهارمحال و بختیاری ظرفیت های بسیاری برای توسعه بخش دام و طیور دارد.

سام مردانی عنوان کرد: هم اکنون چهارمحال و بختیاری یکی از تولید کنندگان بزرگ شیر در سطح کشور به شمار می رود.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: زمینه توسعه واحدهای دامپروری در این استان فراهم شده است.