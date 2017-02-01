سید پیروز موسوی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با آغاز دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی، عملیات بارگیری ۹ فروند نفتکش بهطور همزمان پایانه نفتی خارگ توسط تلاشگران پایانه نفتی ایران انجام شد.
وی افزود: در شرایط نامساعد جوی در جزیره خارگ کارکنان عملیاتی و فنی شرکت پایانههای نفتی ایران موفق به پهلوگیری و بارگیری ۹ فروند نفتکش غول پیکر شدند که تعداد عملیات از نوع تنوع عملیاتی یک رکورد محسوب میشود.
مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی ایران تصریح کرد: از این تعداد پنج فروند نفتکش در اسکله شرقی، دو فروند نفتکش در اسکله غربی و دو فروند بهصورت کشتی به کشتی SHIP TO SHIP در محل لنگرگاه پهلودهی و بارگیری شد.
موسوی افزود: پرسنل عملیات دریایی پایانه های نفتی ایران و پایلوتهای این منطقه تاکنون بارها توانستهاند در شرایط بد آب و هوایی و گرد وغبار بهخوبی عملیات پهلوگیری و جداسازی را در این منطقه انجام دهند.
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