محمد طبيبيان در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر در خصوص بحث واگذاري اداره سازمان هاي مديريت وبرنامه ريزي استان ها به استانداري ها گفت : اين كار غير عادي و غيركارآمد خواهد بود و اين اقدام همچون واگذاري اداره صنايع استان ها به اداره ثبت اسناد و املاك كشور مي ماند.

وي با بيان اينكه با اين اقدام بازوهاي منطقه اي سازمان برنامه و بودجه كاملا از كار مي افتد، تصريح كرد: وظايف قانوني وزارت كشور و سازمان برنامه بودجه وظايف تعريف شده اي است ، بنابراين تداخل اين دو به جز ايجاد اختلال جديد نتيجه اي نخواهد داشت.

وي كه هم اكنون رئيس موسسه آموزش عالي بانكداري ايران است، با اشاره به اينكه مي شود سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها را حذف كرد اما نمي شود آنها را به استانداري ها واگذار كرد، افزود: استاندار در حد كارهاي خود ، معاون برنامه ريزي دارد و دخالت استاندار در كار سازمان برنامه بسيارغيرعادي است .

وي با بيان اينكه وظيفه سازمان مديريت و برنامه ريزي تهيه لوايح بودجه اي و برنامه ريزي براي كشور است، اظهار داشت : اين سازمان بايد تشكيلات منطقه اي نيز داشته باشد تا بتواند كارهاي منطقه اي خود را توسط آنها انجام دهد.

طبيبيان با تاكيد بر اينكه علي الاصول كار استانداري ها عمراني نيست و يك تشكيلات سياسي محسوب مي شود، گفت :اين اقدام به غير از ايجاد مسئله و مشكل براي كشور نتيجه ديگري نخواهد داشت .

وي در پايان گفت : به دفعات سعي شده كه سازمان مديريت به يك سازمان سياسي تبديل شود و اين جريان همواره وجود داشته و دارد و با اين اقدام در اموري كه قانون براي سازمان تعيين كرده اختشاش ايجاد خواهد كرد.