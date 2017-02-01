به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست روز پنجشنبه ۱۴ بهمن، ساعت ۱۶ در خانه اندیشمندان علوم انسانی واقع در خیابان استاد نجات‌اللهی (ویلا)، نبش ورشو برگزار می‌شود.

در پیش درآمد این نشست آمده است:

طی سال‌های اخیر، دلایل مختلف باعث رشد سرسام‌آور میزان طلاق در کشور شده، امری که هر از چند گاهی با اعلام آمار و ارقام از سوی سازمان ثبت احوال روشن و باعث نگرانی در جامعه می‌شود؛ اما واضح است که آمار طلاق عاطفی در کشورما از طلاق قانونی بیشتر است و بسیاری از زوجین به دلایل مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی و از جمله نگرانی از آینده فرزندان، از تبدیل طلاق عاطفی به طلاق قانونی جلوگیری می‌کنند.

با این حال، طلاق عاطفی و سردی رابطه زن و شوهر، به سردی تمامی روابطی که یک زوج می‌توانند با هم داشته باشند مانند رابطه روحی، جسمی، عاطفی و حتی گفتاری منجر می‌شود و زوج‌ها فقط برای هم حکم یک هم‌خانه را دارند.

اکنون پرسش اینجاست که با توجه به ماهیت طلاق عاطفی، آیا آمار یا برآوردی از میزان طلاق عاطفی وجود دارد؟

زمینه‌های شکل‌گیری طلاق عاطفی چیست؟

و بالاخره در صورت رخ دادن طلاق عاطفی، برای حل مشکل چه باید کرد؟

ورود همگان در این نشست که پنجشنبه ۱۴ بهمن ساعت ۱۶ در خیابان نجات‌اللهی(ویلا)، نبش ورشو، خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می‌شود، آزاد است.