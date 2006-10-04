800 مسجد آلمان درهاي خود را به روي غير مسلمانان گشودند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان، شوراي مركزي مسلمانان آلمان اعلام كرد: روز گذشته حدود 90 هزار نفر از غير مسلمانان سراسر آلمان از اين فرصت استفاده كرده و براي مطرح كردن پرسشهاي خود به نيايشگاه مسلمانان رفتند.

برخي از مساجد به منظور استفاده از اين فرصت نمايشگاه هايي را ترتيب دادند در حالي كه برخي ديگر ميزگردهايي را با محور بحث ديني يا جمع كردن اطلاعات درباره ادغام و زبان آموزي مسلمانان آلمان تشكيل دادند.

اين رويداد سالانه از سال 1997 آغاز شده و امسال با ماه مبارك رمضان همزمان بود.

بازديدكنندگان غير مسلمان ازمسجد جامع هامبورگ به ضيافت افطاري مسلمانان دعوت شدند.

حدود 2 هزار و 300 مسجد در آلمان وجود دارد كه اقليت 2/3 ميليون مسلمان آلمان در آنها به عبادت مي پردازند. اسلام پس از مسيحيت كاتوليك و پروتستان دومين دين بزرگ اين كشور محسوب مي شود.

