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۱۲ مهر ۱۳۸۵، ۱۱:۳۵

در راديو فرهنگ

رزق معنوي از منظر مولانا تبيين مي شود

ديدگاه هاي عارفانه مولانا جلال الدين رومي درباره رزق معنوي فردا در راديو فرهنگ بررسي مي شود.

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، در برنامه اين هفته " از عشق تا شكفتن " به نقش رزق و روزي حلال در كسب معرفت و تعالي روح از منظر مولانا پرداخته مي شود.

پاره اي اشعار مثنوي مولوي دربرگيرنده موضوعاتي است كه رزق هاي معنوي و مورد نياز بشر اعم از وحي و بركت و نور و ... را فارغ از ماديات و غذاي جسم تشريح و تبيين كرده است. مولانا در اين اشعار به بركات معنوي سفره ماه مبارك رمضان اشاره داشته و لزوم بهره مندي انسان را از آنها مورد تاكيد قرار داده است.

" از عشق تا شكفتن " به نويسندگي مصطفي خلعتبري و سردبيري احمد نصيري كيا فردا ساعت 30/14 از راديو فرهنگ پخش مي شود.

کد مطلب 389482

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