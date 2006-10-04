رزق معنوي از منظر مولانا تبيين مي شود

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، در برنامه اين هفته " از عشق تا شكفتن " به نقش رزق و روزي حلال در كسب معرفت و تعالي روح از منظر مولانا پرداخته مي شود.

پاره اي اشعار مثنوي مولوي دربرگيرنده موضوعاتي است كه رزق هاي معنوي و مورد نياز بشر اعم از وحي و بركت و نور و ... را فارغ از ماديات و غذاي جسم تشريح و تبيين كرده است. مولانا در اين اشعار به بركات معنوي سفره ماه مبارك رمضان اشاره داشته و لزوم بهره مندي انسان را از آنها مورد تاكيد قرار داده است.

" از عشق تا شكفتن " به نويسندگي مصطفي خلعتبري و سردبيري احمد نصيري كيا فردا ساعت 30/14 از راديو فرهنگ پخش مي شود.